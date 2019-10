Die Administration de l'enregistrement des domaines organisiert hierzulande regelmäßig öffentliche Versteigerung. Ein mobiles Büro soll nun den Service für die Käufer verbessern.

Mobiles Büro soll Betreuung bei öffentlichen Auktionen verbessern

„3.000 Euro zum Ersten, 3.000 Euro zum Zweiten, 3.000 Euro zum Dritten“, ruft Simone Ehlinger, die Leiterin der Domaines Esch/Alzette. Im Zuge einer Auktion der Administration de l'enregistrement des domaines warten 27 Fahrzeuge in der Halle auf dem Gelände des Polizeihofs in Findel auf einen neuen Besitzer. Der VW Golf GTI aus dem Jahr 2005 hat seinen nun gefunden.



Ein Mann bahnt sich seinen Weg durch die Menschenmenge, legt seinen Ausweis vor. Sein Name wird notiert. Kurz darauf muss er bezahlen: Dafür müsste er nun den geforderten Betrag in bar dabei haben, oder aber eine Anzahlung hinterlegen und später den restlichen Betrag im Büro der Domaines Esch/Alzette begleichen, die im Namen der Administration de l'enregistrement des domaines landesweit Auktionen organisiert.

Neue Zeiten

Seit Mittwoch gehört diese Prozedur allerdings der Vergangenheit an. Zum ersten Mal kam nämlich in Findel ein neuer Transporter der Verwaltung zum Einsatz. Dieser kann als mobiles Büro benutzt werden. Hier können die Kunden nun sofort den Kaufpreis per Kartenzahlung zahlen. Eine Barzahlung ist indes nur bis zu 10.000 Euro erlaubt.



„Kurz: Eine moderne Art und Weise die Versteigerungen im ganzen Land abzuhalten“, beschreibt der Finanzminister, Pierre Gramegna, das neue Fahrzeug der Verwaltung. Die Auktionen finden nämlich an wechselnden Standorten statt – unter anderem auf Abstellplätzen der Polizei, der Zollverwaltung oder der Administration Ponts et Chaussées.

So sieht das neue mobile Büro von Innen aus. Den Beamten stehen unter anderem ein Drucker und ein Laptop zur Verfügung. Foto: Gerry Huberty

Die Administration de l'enregistrement des domaines et de la TVA ist für die Veräußerung der Objekte, die der Staat nicht mehr benötigt, zuständig. Dies betrifft sowohl Fahrzeuge wie auch andere Gegenstände wie zum Beispiel Büromöbel. Aber auch Fundobjekte, die keinem Besitzer zugeordnet werden können, und beschlagnahmte Gegenstände von abgeschlossenen Justizverfahren werden von der Verwaltung versteigert.



An den Veranstaltungen kann jeder teilnehmen, bei dem Großteil der Käufer handelt es sich allerdings um Händler. Die Gegenstände werden ohne Garantie verkauft. Die Verwaltung haftet somit nicht für irgendwelche Mängel.

Die Administration de l'enregistrement des domaines will die Auktionen zukünftig für ein breiteres Publikum öffnen. Deshalb soll zukünftig eine Facebook-Seite eingerichtet werden, auf der die Versteigerungen angekündigt und die angebotenen Gegenstände vorgestellt werden. Dies geschieht zurzeit bereits auf der Internetseite der Verwaltung.