Die flexibel einsetzbaren Blitzer der Polizei erweisen sich als äußerst effektiv, wie aus Parlamentsunterlagen hervorgeht. Ein Motorradfahrer fiel besonders negativ auf.

Mobile Radarfallen knipsen 175 Temposünder am Tag

Die flexibel einsetzbaren Blitzer der Polizei erweisen sich als äußerst effektiv, wie aus Parlamentsunterlagen hervorgeht. Ein Motorradfahrer fiel besonders negativ auf.

(jt) - Fast 64 Tausend: So viele Schnellfahrer wurden innerhalb eines Jahres per mobilem Radar erwischt. Das entspricht 175 Tempo-Verstößen pro Tag. Innerhalb des Zeitraums 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 wurden die sieben mobilen Radarfallen bei insgesamt 863 Kontrollen in Luxemburg eingesetzt, erklärt der Minister für Innere Sicherheit, François Bausch (Déi Gréng), in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung an den DP-Abgeordneten André Bauler.

Die mobilen Kontrollen würden hauptsächlich auf unfallträchtigen Straßen, infolge von Anrainerbeschwerden oder aufgrund von Anfragen von Behörden durchgeführt, erklärt Bausch. Im Falle von langfristigen Baustellen könnten sie auch bei Ein- und Ausgängen von Tunneln installiert werden.

Fast 20 Prozent unbezahlte Strafzettel Fahrzeugbeschlagnahme, Ersatzfreiheitsstrafe und Lohnpfändung: So werden in Luxemburg Bußgelder eingetrieben.

Bausch erklärt auch die abschreckende Wirkung der mobilen Blitzer: Diese können anders als die stationären Geräte an allen möglichen Orten eingesetzt werden. Dadurch steige die Wahrscheinlichkeit für Raser, von der Polizei "geknipst" zu werden.

Die höchste Geschwindigkeit, die von einem mobilen Blitzer gemessen wurde, waren übrigens 212 km/h auf dem CR322 zwischen dem Niklosbierg und Groësteen bei Nachtmanderscheid. Ein Motorradfahrer war am 31. Mai 2019 mit diesem Höllentempo an dem Gerät vorbeigerast.

Luxemburg betreibt derzeit 25 stationäre und sieben mobile Blitzer. Weitere Radaranlagen befinden sich in Planung beziehungsweise, wie auf der N11 zwischen Waldhof und Gonneringen, in der Pilotphase.