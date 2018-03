Das „Luxemburger Wort“ optimiert seine E-Paper-App für Apple- und Android-Geräte. Mit verschiedenen internen Korrekturen und Optimierungen läuft die Applikation jetzt noch flüssiger.

Mobil noch besser Zeitung lesen

Die E-Paper-App für die Leser des Luxemburger Wort wird regelmäßig erweitert. Mit ständig aktualisierten Nachrichten auf der erst vor kurzem komplett neu gestalteten Webseite wort.lu sind unsere Leser damit immer und überall besser informiert - ob Zuhause, unterwegs oder im Urlaub.

(aho) - Mit jedem neuen Update verbessert das „Luxemburger Wort“ das Leseerlebnis der digitalen Ausgabe auf mobilen Endgeräten. In der E-Paper-App, die auf Tabletts oder Smartphones mit iOS- oder Android- Betriebssystemen gelesen werden kann, wurden diesmal vor allem kleinere Fehler behoben. Um von Fehlerkorrekturen und Sicherheitsanpassungen profitieren zu können, wird empfohlen, die App immer auf dem Laufenden zu halten.

Was ist für Sie neu in dieser Version?

Mit verschiedenen internen Korrekturen und Optimierungen läuft die Applikation jetzt noch flüssiger. Der Fehler, dass das in Passwörtern benutze Sonderzeichen „%“ zu einem Absturz der App führte, wurde z.B. behoben. Außerdem kam es vor, dass bei Bildergalerien mit vielen Bildern die Punkte am unteren Bildrand das Info-Symbol überlagerten.

Reagiert wurde aber auch auf neue Endgeräte wir das iPhone 10. Auf dem neuen Mobiltelefon wird das E-Paper nun auch in voller Größe dargestellt. Hingewiesen sei nochmals auf die tolle Archivfunktion des E-Papers. Als Abonnent haben Sie Zugriff auf sämtliche in der Zeitung veröffentlichten Artikel seit März 2013. Sie können sowohl nach den Einzelausgaben, als auch nach bestimmten Artikeln innerhalb dieses Zeitraums suchen. Komfortabel geht das über die direkte Datumswahl.

Um eine Ausgabe auf dem Smartphone lesen zu können, muss lediglich die entsprechende App heruntergeladen werden. Foto: Guy Wolff

Um die neueste Version der EPaper-App nutzen zu können, muss auf dem iPad bzw. dem iPhone mindestens die Version iOS 8 installiert sein. Um die neue App auf einem Gerät mit dem Android- Betriebssystem nutzen zu können, muss mindestens die Software- Version 4.1 installiert sein.

Fünf häufig gestellte Fragen für Wort-Abonnenten

Um eine Ausgabe auf dem Smartphone lesen zu können, muss lediglich die entsprechende (kostenlose) App im iTunes-Store oder im Google-PlayStore heruntergeladen werden. Die Vorgehensweise für Tablets ist identisch, es sei denn die App war bereits vorher installiert. Dann erfolgt je nach Systemeinstellung eine automatische Aktualisierung der alten App oder eben manuell über den jeweiligen Store.

Die Zugangsdaten bleiben unverändert: Anmelden und Ausgabe herunterladen. Jeder Abonnent des „Luxemburger Wort“ hat per se einen Zugang zum Wort E-Paper. Das Wort E-Paper ist ohne Aufpreis in jedem Luxemburger- Wort–Abo automatisch enthalten. Allerdings muss der Zugang einmalig aktiviert werden.

Noch heute Zugang aktivieren online oder per Telefon

Die persönlichen Zugangsdaten können online unter der Adresse user.wort.lu selbstständig beantragt werden oder telefonisch während der üblichen Bürozeiten unter Tel.: 49 93 93 93. Wer sein Passwort vergessen hat, erhält durch Anklicken des entsprechenden Buttons in der Anmeldung binnen kürzester Zeit eine Mail mit einem Link zur Eingabe eines neuen Passwortes. Hilfestellung gibt es auch in der E-Paper-App selbst. Ausführlich werden die Anmeldung oder das Herunterladen einzelner Ausgaben sowie die Funktionalitäten erklärt. Außerdem gibt die Hilfefunktion unter Kontakt zusätzlich Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen.