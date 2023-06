Nach dem Vorfall auf der Place de Paris nimmt das Lycée Stellung.

Pressemitteilung

Mobbingvorfall: Lycée Josy Barthel Mamer reagiert

David THINNES Nach dem Vorfall auf der Place de Paris nimmt das Lycée Stellung.

Vor etwas mehr als einer Woche standen zwei Videos, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses: Darin war zu sehen, wie eine Schülerin auf der Place de Paris gedemütigt wird. Das Lycée Josy Barthel Mamer nimmt in einer Pressemitteilung Stellung und wehrt sich gegen Vorwürfe auf Facebook, das Lycée habe nichts unternommen.

„Wir haben direkt nach Kenntnisnahme der Videos, alle nötigen Vorgehensweisen und die internen Prozeduren, wie auch die Zusammenarbeit mit dem Ministerium und der Polizei in die Wege geleitet“, heißt es in dem Kommuniqué. Weiterhin schreibt das Lycée Josy Barthel, dass ein Disziplinarausschuss einberufen wurde. Die Entscheidung dieses Gremiums würde aber vertraulich bleiben. „Wir waren so transparent, wie die gesetzliche Basis und der Jugendschutz uns dies erlauben.“

Man würde keine vorschnelle Entscheidung treffen und auch keine Entscheidung auf der Basis von einem Teil der Wahrheit.

Einer der Werte des Lycée Josy Barthel sei, dass man Fehler machen dürfe und aus diesen Fehlern lernen und wachsen soll.

