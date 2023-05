„Mitzuspringen ist für mich wie ein Gebet“

Pfingstdienstag in Echternach Das Programm der Springprozession

An diesem Dienstag werden erneut tausende Gläubige in die Abteistadt kommen, um an das Grab des heiligen Willibrord zu pilgern. Auftakt der Springprozession ist um 9.30 Uhr. Doch das Programm startet schon Stunden vorher.