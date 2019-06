Wegen der angekündigten Hitze haben mehrere Schulen angekündigt, den Unterricht am Mittwoch ausfallen zu lassen.

Mittwoch: Hitzefrei an mehreren Grundschulen

Wegen der angekündigten Hitze haben mehrere Schulen angekündigt, den Unterricht am Mittwoch ausfallen zu lassen.

(TJ/SC) - Wegen der für Mittwoch angekündigten hohen Temperaturen von um die 40 Grad hat der Schöffenrat in Mertert beschlossen, dass der Unterricht in der örtlichen Grundschule ausfällt. Das gilt für die Zyklen 1 bis 4.

Hitzewelle erfasst Luxemburg Diese Woche soll mit Werten von 35 bis 37 Grad außergewöhnlich heiß werden. Es gilt, einige wichtige Hinweise zu beachten.

Die Gemeinde lässt wissen, dass der Schultransport dennoch normal funktioniert und die Kinder unter Obhut von Lehrpersonal betreut werden. Auch die Maison Relais wird normal funktionieren.

Auch in Weiler-la-Tour und Rümelingen fällt der Unterricht am Mittwoch teilweise aus. In Rümelingen wird Nachmittags kein Unterricht stattfinden.

In Echternach fällt der Unterricht für die Zyklen 1 bis 4 aus. Auch die Musikschule wird am Mittwoch geschlossen bleiben. Während die Grundschüler während der Schulzeit anderweitig betreut werden, gibt es den gleichen Service nicht für Schüler der Musikschule.

Wie in Mertert wird der Schultransport auch in Echternach wie gewohnt fahren. Sollten sich Eltern entscheiden, ihre Kinder Nachmittags nicht in die Schule zu schicken, sind sie gebeten sie vorzeitig abzumelden.

Laut einer Pressemitteilung des Bildungsministeriums müssen Schulen im Falle von Hitzefrei dafür sorgen, dass ihre Schüler in der Zeit trotzdem betreut werden.



Die Entscheidung, den Unterricht ausfallen zu lassen, unterliegt den Gemeinden (für Grundschulen) und den jeweiligen Lyzeum-Direktoren. Sollte sich eine Gemeinde oder eine Schule für den Unterrichtsausfall entscheiden, müssen sie sowohl die Erziehungsberechtigten als auch das Ministerium rechtzeitig davon in Kenntnis setzen.