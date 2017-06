(c.k.) - Jedes Jahr Anfang Juni wird die Zeit in Useldingen um Jahrhunderte zurückgedreht und das Mittelalter erwacht zu neuem Leben in den historischen Dorfgassen. Am Samstag wurden Burg und Dorf erneut von Rittern und Burgfräuleins, Gauklern und Narren, Händlern und Handwerkern bevölkert. Und auch am Sonntag geht das Treiben weiter.



Bereits am Samstag wurde die 11. Ausgabe des mittlerweile schon landesweit bekannten zweitägigen Festes eingeläutet. Mittelalterliche Kleidung und Gewandungen, faszinierende Tänze voller Fantasie und Anmut, derbe Ritterspiele und Schwertkämpfe, lodernde Feuerstellen, handbetriebene Karussells und lustige Klänge aus längst vergessenen Musikinstrumenten entwickeln eine authentische Atmosphäre und lassen die geheimnisvollen Zeiten unserer Vorfahren spürbar werden.