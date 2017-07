(G.L.) Vom Hesperinger Park aus gelangte man am Wochenende über die geöffnete Klappbrücke über die Alzette und auf den Marktplatz, so wie er höchstwahrscheinlich ab dem 14. Jahrhundert am Fuße der Burg vorgefunden wurde. Zwischen dem 29. September 867 und dem 28. September 868 wurde der Ort Hesperingen als „Hasmaringa Marca“ erstmals schriftlich erwähnt, als ein gewisser Adelinus alle Güter, die er einst der Abtei Echternach als Lehngut geschenkt hatte, wieder zur eigenen Nutzung für sich, seine Frau und seinen Sohn auf Lebenszeit zurück- bekam. Anlässlich des Hesperinger Mittelalterfestes ging es an diesem Wochenende nun eben zurück in diese Vergangenheit.



Auf der Brücke stieg einem schon der Duft von Kräuterfladen, Pfaffenglück, Knoblauchfladen und Rosinenbrötchen aus der „Feldbeckerey“ in die Nase, gemischt mit schwefeligem Rauch, der aus der Esse des Hufschmiedes entwichen war. Therakulix bot Rosenlikör und Holunderschnaps an und versicherte den Gästen ein „betreutes Trinken“. In „Karin’s Krämerey“ gab es vom Holzlöffel bis zum Ohrring alles Erdenkliche zu kaufen, derweil „Donner und Doria“ vor der „Taverna Magica“ zum Tanz aufspielte. Korbflechter vom Hochwald boten neben ihren traditionellen Waren auch „Stuhlflechterey“ an.



Daneben gab es die „Buchbinderey“, wo die neuesten Bücher auslagen und in „Rebecca’s Gewandungen“ konnte sich das Burgfräulein nach dem letzten Schrei einkleiden. Nojom Al-Sharq bot indes orientalisches Tanzen an, was natürlich die Blicke verschiedener Ritter und Besucher auf sich zog. Spätabends stand die große Show der Feuerschlucker von „Caledonia Flames“ auf dem Programm. Abseits vom Marktgeschehen hatten die Händler ihr Zelt respektive ihre Jurte, eine mongolische Konstruktion, aufgeschlagen.