Die Zeit der Ritter und Burgen ist zwar längst vorbei. Im Gemeindepark in Hesperingen erwartete die Besucher am Wochenende aber eine Zeitreise.

Mittelalterfest in Hesperingen: Geschichte hautnah erleben

Am Fuße der Burgruinen konnte man am Wochenende in Hesperingen einen Abstecher in die Vergangenheit machen. Denn im Gemeindepark fand die diesjährige Auflage des Mittelalterfestes „Hasmaringa Marca“ statt.



Trotz teils durchwachsenem Wetter kamen zahlreiche Besucher, um in die Zeit der Ritter und Burgen einzutauchen. Händler, Gaukler und Künstler zeigten ihnen, wie die Menschen zwischen 1200 und 1500 gelebt, gearbeitet und gekämpft haben.

10 Die Schausteller bewiesen bei ihren Vorführungen Können und Präzision. Foto: Lex Kleren

Die Schausteller bewiesen bei ihren Vorführungen Können und Präzision. Foto: Lex Kleren Ein handbetriebenes Karussell drehte sich für die Besucher. Foto: Lex Kleren Volltreffer: Groß und Klein kamen auf ihre Kosten. Foto: Lex Kleren Auf dem Fest bekamen die Besucher einen Einblick in die Zeit des Mittelalters. Foto: Lex Kleren Mittelalterliche Musik war im Gemeindepark zu hören. Foto: Lex Kleren Zu den Klängen mittelalterlicher Musik wurde getanzt. Foto: Lex Kleren Auch die mittelalterliche Handwerkskunst stand im Mittelpunkt. Foto: Lex Kleren Besucher konnten an den Ständen diverse Handwerksprodukte bestaunen und erwerben. Foto: Lex Kleren Für Speis und Trank war natürlich gesorgt. Foto: Lex Kleren

So konnten die Besucher auf den Ständen außergewöhnliche Handwerksprodukte bestaunen und erwerben. Indes sorgte ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bei Groß und Klein für Unterhaltung: Dabei trugen etwa Ritter zu Pferd Turniere aus und Zauberer führten ihre Künste vor.

Natürlich war auch für Musik, Speis und Trank gesorgt. Die Klänge mittelalterlicher Musik ließen nicht nur entlang der Essensstände eine angenehme Stimmung aufkommen.