(LW) - Am Wochenende ging zum 16. Mal das Mittelalterfest in Budersberg über die Bühne. Es begann vor Jahren mit einem Dorfmarkt. Inzwischen hat sich das Burgfest zum größten Mittelalterfest in der Region entwickelt.

Rund 100 Händler und Attraktionen gab es am Wochenende in Düdelingen zu bestaunen. Einer hatte besonderen Grund zur Freude: Der Düdelinger Bürgermeister Dan Biancalana wurde nämlich nach einer zweijährigen Lehrzeit zum Ritter geschlagen.