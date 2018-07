Im April 1964 wurde das Pumpspeicherwerk in Vianden offiziell seiner Bestimmung übergeben. Der Bau dieser Anlage war per Staatsvertrag zwischen Luxemburg und Rheinland-Pfalz am 10. Juli 1958 beschlossen worden. Ein Akt, der sich nun also zum 60. Mal jährt.

Lokales 6 Min.

Mitspielen im Konzert der Großen

Nico MULLER Im April 1964 wurde das Pumpspeicherwerk in Vianden offiziell seiner Bestimmung übergeben. Der Bau dieser Anlage war per Staatsvertrag zwischen Luxemburg und Rheinland-Pfalz am 10. Juli 1958 beschlossen worden. Ein Akt, der sich nun also zum 60. Mal jährt.

„In Fortsetzung der mit dem Staatsvertrag vom 25. April 1950 über das Sauerkraftwerk Rosport/Ralingen begonnenen Regelung der Wasserkräfte im deutsch-luxemburgischen Grenzgebiet vereinbaren die beiden Länder nunmehr, der Société électrique de l'Our in Luxemburg (SEO) den Bau und Betrieb von Wasserkraftanlagen zur Ausnutzung der Our in der Nähe von Vianden zu genehmigen. Die Anlagen bestehen aus einem Stausee in der Our, einem die Fallhöhe dieses Stausees ausnutzenden Flusskraftwerk, einem Hochspeicherbecken auf dem Nikolausberg und einem Speicherkraftwerk.“



Ratifizierung des Staatsvertrags im Juni 1959 in Luxemburg. Damit wurde der am 10. Juli 1958 unterschriebene völkerrechtliche Vertrag zwischen Luxemburg und Rheinland-Pfalz (D) wirksam.





Artikel 1 des Staatsvertrags zwischen Luxemburg und Rheinland-Pfalz über die Errichtung von Wasserkraftanlagen an der Our umschreibt ein Projekt, mit dessen Realisierung sich die Luxemburger Regierung schon ab Ende des Zweiten Weltkriegs intensiver beschäftigte und das einen enorm wichtigen Schritt in der Energiepolitik des Landes darstellte.

Der Vertrag wurde vor nunmehr 60 Jahren, am 10. Juli 1958, luxemburgischerseits von Vic Bodson, Minister für öffentliche Arbeiten, und Peter Altmeier, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, in Trier unterschrieben. Er sichert der deutschen RWE Power AG, die wie der luxemburgische Staat mit jeweils 40,43 Prozent Hauptaktionäre der SEO sind, für die Dauer von 99 Jahren den im Pumpspeicherwerk erzeugten Regelstrom zu. RWE liefert im Gegenzug den benötigten Pumpstrom und trägt sämtliche Betriebs- und Investitionskosten, von der Instandhaltung der elf Maschinen bis hin zum Personalaufwand. Die SEO-Gruppe zählt zurzeit 195 Mitarbeiter.

Ab der Staumauer Lohmühle bei Vianden staut sich die Our auf acht Kilometern zurück und wird zu einem See mit einem Fassungsvermögen von mehr als zehn Millionen Kubikmeter Wasser. Foto: SEO

Der Bau des Pumpspeicherkraftwerks Vianden, das zu jener Zeit größte seiner Art weltweit, war damals und auch heute noch für Luxemburg und die Großregion hinaus von herausragender Bedeutung. Über das deutsche Hochspannungsnetz ist das Werk Bestandteil des europäischen Verbundsystems. Durch die schnelle Verfügbarkeit seiner Leistung stellt es eine wichtige Reserve dar und trägt somit zur Versorgungssicherheit in Europa bei. Das Pumpspeicherkraftwerk Vianden ist mit seinen aktuell rund 1 300 Megawatt installierten Leistung der leistungsstärkste Speicher im deutschen Hochspannungsnetz.

„Ein Bestandteil des neuen Europa“

SEO-Generalsekretär Paul Zeimet lässt keinen Zweifel daran, dass der Stellenwert des Staatsvertrags von 1958 für SEO und RWE von allerhöchster Bedeutung war: „Er war conditio sine qua non, weil die zum Betrieb des Pumpspeicherkraftwerks unabdingbare Konzession zur Nutzung des Grenzflusses Our auf einer Konvention zwischen den beiden betroffenen Ländern Luxemburg und Rheinland/Pfalz beruhen musste.“

SEO-Generalsekretär Paul Zeimet

Interessanterweise falle die Gewässernutzung in Deutschland in den Zuständigkeitsbereich der Länder und nicht des Bundes, sogar, wenn es sich, wie in diesem Fall, um ein Grenzgewässer handele, wie Zeimet betont.

Um die Bedeutung der Konvention zwischen Luxemburg und Rheinland/Pfalz zu beschreiben, zitiert der SEO-Verantwortliche die Worte von Berichterstatter Vic Abens, stolzer Député-maire von Vianden, am 26. Mai 1959 in der Abgeordnetenkammer, als dieser das Gesetz zur Ratifizierung des Staatsvertrags vorstellte: „Je suis heureux de pouvoir occuper la tribune pour vous faire rapport au sujet d'un projet de loi qui est, probablement, d'une importance économique jamais dépassée et d'un intérêt primordial pour notre chère patrie. La loi que je vous proposerai de voter n'est pas une loi politique, mais une loi ouvrant de nouveaux essors à notre économie nationale grâce à une collaboration internationale jamais atteinte par le Grand-Duché.“



Im Kontrollzentrum werden alle Vorgänge genauestens überwacht. Foto: Guy Wolff

Von ganz besonderem Interesse sei in diesen 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts – in denen die Narben des Zweiten Weltkrieges noch ganz frisch waren – gewesen, dass man dieses Projekt im Rahmen des „neuen Europa“ sah, so Zeimet. Ein Europa, in dem sich die Staaten wirtschaftlich helfen, statt militärisch bekämpfen sollten. Und genau in diese Richtung habe das Pumpspeicherkraftwerk in Vianden gezielt und sei das damals größte luxemburgische Nachkriegsprojekt im Sinne einer erweiterten wirtschaftlichen Zusammenarbeit innerhalb des europäischen Kontinents gewesen.

Aus heutiger Sicht sei dieser Staatsvertrag integraler Bestandteil der Erfolgsgeschichte der SEO und des Viandener Pumpspeicherkraftwerks, das eine hervorgehobene Rolle in der Sicherung der europäischen Stromversorgung spiele. Denn so, wie es die Väter des Staatsvertrags von 1958 und seiner Ratifizierung von 1959 gewünscht hätten, sei das SEO-Projekt Bestandteil des „neuen Europa“ geworden, in dem sich die Staaten helfen, statt sich zu bekämpfen.

Wichtiger Beitrag zur Energiewende

Und diese helfende Rolle der SEO und des Viandener Werks werde in Zukunft auch nicht kleiner, meint Paul Zeimet. Denn mit der Liberalisierung der europäischen Stromwirtschaft, dem zunehmenden Bedarf an Regelenergie und Systemdienstleistungen sowie der kurzfristig nicht vorhersehbaren Einspeisung von Strom aus regenerativen Energien, vor allem aus Windkraftanlagen, komme den Pumpspeicherkraftwerken eine immer wichtigere Rolle im europäischen Verbundnetz zu.

So werde das Kraftwerk Vianden mit seiner flexiblen Einsatzweise zum Ausgleich der durch die fluktuierende regenerative Einspeisung verursachten Schwankungen eingesetzt und leiste somit einen wichtigen Beitrag für die Energiewende. Das Fazit sei demnach schnell gezogen, wie Paul Zeimet auch noch bemerkt: „Die Grundidee des Staatsvertrags von 1958 ist zwar mittlerweile schon 60 Jahre alt, doch in ihren Inhalten aktueller denn je.“

Drittgrößtes Wasserkraftwerk in Europa Das Pumpspeicherkraftwerk Vianden ist derzeit das drittgrößte seiner Art in Europa. Es begreift einen künstlichen Stausee (Unterbecken) im Tal, der mit den beiden Oberbecken durch ein System von vier Druckrohrleitungen verbunden ist, die zwischen 4,50 und 6,50 Metern Durchmesser und eine Länge von 518 bis 1 375 Metern aufweisen. Sie leiten das Wasser in die unterirdische Maschinenkaverne (Maschinen 1 bis 9), die 330 Meter lang ist und sich im Herzen des Nikolausberges befindet, zum Schachtkraftwerk der Maschine 10 und in die neue Kaverne der Maschine 11. Das Unterbecken ist ungefähr acht Kilometer lang und umfasst mehr als zehn Millionen Kubikmeter Wasser Gesamtvolumen. Er reicht von der Staumauer Lohmühle bei Vianden bis nach Stolzemburg. Mit verfügbarer Überschussenergie wird das Wasser des Stausees in das höher gelegene Oberbecken gepumpt, welches rund 7,4 Millionen Kubikmeter fasst und in 509 Meter Höhe auf der Spitze des Nikolausberges liegt. In Zeiten ansteigenden Bedarfs wird das gespeicherte Wasser über Turbinen abgefahren, um hochwertigen Spitzenstrom zu erzeugen. Durch die steigende Einspeisung volatiler erneuerbarer Energien hat die Stabilisierung des Stromnetzes mittlerweile eine höhere Bedeutung als die ursprüngliche Aufgabe der Lastglättung. Die gesamte Turbinenleistung beträgt rund 1 300 Megawatt, womit das Werk definitiv im Konzert der Großen in Europa mitspielt.





Geschichte des Pumpspeicherkraftwerks

Erste Pläne zur Nutzung der Wasserkraft im Ourtal gab es bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts. Aus wirtschaftlichen und politischen Gründen wurden sie jedoch nicht verwirklicht. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg griff die luxemburgische Regierung die Idee erneut auf, ein Pumpspeicherkraftwerk zu errichten.

Das Projekt hatte von Anfang an einen europäischen Charakter. Sowohl bei der Planung als auch bei der Durchführung waren Beteiligte aus zahlreichen Ländern involviert. Am 10. Juli 1958 wurden die rechtlichen Grundlagen für das Pumpspeicherkraftwerk Vianden mit dem Abschluss des Staatsvertrags zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und dem Land Rheinland-Pfalz (D) geschaffen.

Foto: SEO

Die Bauarbeiten für das Kraftwerk begannen im August 1959. Im Winter 1962/1963 erfolgte die Inbetriebnahme der ersten vier Maschinensätze. Ein Jahr später war auch die zweite Ausbaustufe (fünf Maschinen), abgeschlossen. Am 17. April 1964 fand die offizielle Einweihung statt. Im Frühjahr 1970 wurde dann die dritte Ausbauphase mit einer umkehrbaren Pumpturbine in Angriff genommen. Die endgültige Inbetriebnahme fand schließlich im Herbst 1976 statt.

Anfang 2010 begannen die Bauarbeiten für eine 11. Maschine, eine Pumpturbine mit einer Nennleistung von rund 200 Megawatt, die nunmehr vierte Ausbauphase des Pumpspeicherkraftwerks. Bei der feierlichen Einweihung im November 2014 nahmen Großherzog Henri und der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck teil.