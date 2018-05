Bei ihrem 44. Landjugenddag hatte die Lëtzebuerger Landjugend am Donnerstag erneut zur wohl größten Rallye pédestre des Landes geladen. Mehr als 200 Teilnehmergruppen waren dem Ruf gefolgt und machten Christi Himmelfahrt so zum Fest des Frohsinns.

Lokales 26

Mit Vollgas durch den Feiertag

John LAMBERTY Bei ihrem 44. Landjugenddag hatte die Lëtzebuerger Landjugend am Donnerstag erneut zur wohl größten Rallye pédestre des Landes geladen. Mehr als 200 Teilnehmergruppen waren dem Ruf gefolgt und machten Christi Himmelfahrt so zum Fest des Frohsinns.

Wie bitte? Die Lëtzebuerger Landjugend feiert im Herbst dieses Jahres bereits ihren 90. Geburtstag? Eigentlich kaum zu glauben angesichts des jugendlichen Frohsinns, den die Mitglieder der Vereinigung und ihre Freunde am Donnerstag zum 44. Landjugenddag in Urspelt bei Clerf erneut an allen Ecken an den Tag legten.

Unter dem Motto „Zu Ischpelt rondrëm d'Schlass, do ma mer eng lass“ hatte die Cliärrwer Sektion die befreundeten Vereinskollegen aus dem Rest des Landes sowie zahllose weitere Jugendvereine und Besucher diesmal ins hohe Ösling eingeladen, um mit Blick auf die Festdevise auch in der Tat Wort zu halten.

26 Beim Landjugenddag steht die Freude an der Freundschaft alljährlich im Mittelpunkt, so wie auch beim Jugendverein aus Eischen. Fotos: John Lamberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Beim Landjugenddag steht die Freude an der Freundschaft alljährlich im Mittelpunkt, so wie auch beim Jugendverein aus Eischen. Fotos: John Lamberty Mehr als 200 Teilnehmergruppen machten sich am Mittag zur wohl größten Rallye pédestre des Landes auf. Fotos: John Lamberty Ohne Wasserspiel kann natürlich kein Landjugenddag über die Bühne gehen. Fotos: John Lamberty Beim Hangeln über das Wasserbecken galt es Kraft und Ausdauer an den Tag zu legen. Fotos: John Lamberty Ein falscher Schritt und schon gehts ins kühle Nass... Fotos: John Lamberty Bereits am Mittag tummelten sich auf dem Gelände des Landwirtschaftsbetriebs von Erny Kremer in Urspelt zahllose Besucher. Fotos: John Lamberty Bei fast jedem Spiel war Teamgeist gefragt, so auch beim waagerechten Bierkistenstapeln Fotos: John Lamberty Ganz schön anstrengend, so ein Landjugenddag... Fotos: John Lamberty Bei Beantworten der Quizfragen durften weder Google noch Telefonjoker mithelfen. Fotos: John Lamberty An allen Spielstationen entlang des acht Kilometer langen Rundwegs war natürlich auch für Musik gesorgt. Fotos: John Lamberty ... und natürlich auch für die richtige Verpflegung. Fotos: John Lamberty Die Antwort liegt auf der Zunge, nur heraus will sie nicht. Fotos: John Lamberty Wer sein Kind liebt, der schiebt - oder zieht es zur Freude des Sprößlings hinter sich her. Fotos: John Lamberty Ein kleines Päuschen entlang des Wegs tut Mensch und Tier gleichermaßen gut. Fotos: John Lamberty Natürlich durfte am Mittag auch eine deftige Portion Bouletten mit Nudeln nicht fehlen. Im Ösling mag man's eben deftig. Fotos: John Lamberty Geschick, Ausdauer und auch noch Schnelligkeit. Im Kampf gegen die Stoppuhr wurden alle Talente notwendig. Fotos: John Lamberty Huch! Am Katapult galt es Acht zu geben. Fotos: John Lamberty Bei der Punktejagd galt es unter anderem, den Ball mit der richtigen Einstellung in die Kartoffelkiste zu katapultieren. Fotos: John Lamberty Der Treppenbau mit ungleich breiten Dielen ist gar nicht so einfach, wie auch der Jugendverein aus Boewingen/Attert feststellen musste. Fotos: John Lamberty Mit vereinten Kräften bahnte sich jedes Team seinen Weg durch den Rallye-Parcours. Fotos: John Lamberty Face-Painting: Dieser Dauerbrenner bei den Kindern darf natürlich auch auf dem Landjugenddag nicht fehlen. Fotos: John Lamberty Die Festmesse am Morgen wurde von Erzbischof Jean-Claude Hollerich konzelebriert. Fotos: John Lamberty Der "Chant moderne"-Chor der Clerfer Musikschule wusste die Messe zu einem wahrhaft lebendigen Fest zu machen. Fotos: John Lamberty Im Urspelter Schlosshof hatten sich - trotz zunächst noch unstetem Wetter - zahlreiche Gäste zum Gottesdienst versammelt. Fotos: John Lamberty Fränz Schlechter, Präsident der Landjugend Cliärref, die für die Austragung des 44. Landjugenddags verantwortlich zeichnete. Fotos: John Lamberty Im Urspelter Schlosshof hatten sich - trotz zunächst noch unstetem Wetter - zahlreiche Gäste zum Gottesdienst versammelt. Fotos: John Lamberty

Bei der wohl größten Rallye pédestre des Landes tummelten sich den ganzen Nachmittag über weit mehr als 200 Teilnehmergruppen mit jeweils zwischen vier und sieben Teammitgliedern auf dem gut acht Kilometer langen Rundweg durch die herrliche Natur bei Urspelt, um an insgesamt fünf actiongeladenen Spielen ihre Kräfte und ihr Können zu messen.

Ob es Holztreppen mit ungleich breiten Dielen zu bauen galt oder Bälle in Kartoffelkisten katapultiert werden mussten, ob es – ohne Google und Telefonjoker – Quizfragen zu lösen gab oder sich mit reichlich Akrobatik übers Wasserbecken gehangelt wurde: Überall waren am Donnerstag Geschick, Wissen, Ausdauer und bisweilen auch etwas Bauernschläue gefragt.

Doch bei der Luxemburger Landjugend hat man es eben in den Armen und im Köpfchen, wie am Morgen zur Festmesse im Urspelter Schlosshof bereits Erzbischof Jean-Claude Hollerich bemerkt hatte. Ein wahres Wort, auf dem Lande kann die Zukunft kommen.