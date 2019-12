Die Kontrollstation in Marnach soll Anfang 2020 fertiggestellt werden, während sich Pläne für Junglinster 2021 konkretisieren könnten. Das Projekt Fridhaff ist allerdings vom Tisch.

Mit Verspätung: SNCT-Station in Marnach öffnet Anfang 2020

Die Kontrollstation in Marnach soll Anfang 2020 fertiggestellt werden, während sich Pläne für Junglinster 2021 konkretisieren könnten. Das Projekt Fridhaff ist allerdings vom Tisch.

Im Sommer 2018 war noch von einer Eröffnung der neuen Kontrollstation Ende 2019 die Rede - doch aus einer parlamentarischen Antwort vom Mittwoch geht hervor, dass die Fertigstellung des Projektes in Marnach erst "im ersten Semester 2020" zu erwarten sei. Der DP-Abgeordnete André Bauler hatte sich im November bei Transportminister François Bausch über die Fortschritte mehrerer SNCT-Projekte erkundigt.

Die Eröffnung der neuen Kontrollstelle im Norden des Landes wird mit einer sukzessiven Schließung der aktuellen Kontrollstation in Wilwerwiltz einhergehen. Diese Übergangsperiode wird voraussichtlich weitere drei Monate dauern.

Zuvor hatte sich bereits die Eröffnung einer neuen Kontrollstation in Lorenzweiler verspätet. Ursprünglich war die Inbetriebnahme für Mai 2019 angesetzt, die "LU KS"-Kontrollstation machte ihre Türen allerdings erst Ende August auf.

Der Plan der Zulassungsbehörde, auch eine Station in der Gewerbezone in Junglinster zu eröffnen, könnte sich 2021 konkretisieren, so François Bausch in seiner Antwort. Das Projekt für eine neue Kontrollstation in Fridhaff bei Diekirch sei allerdings von der SNCT fallengelassen worden.