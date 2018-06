Mit Sport gegen das Übergewicht

Regelmäßig bewegen, gesund essen. Diese Reflexe sollen übergewichtigen Jugendlichen am Wochenende in Hosingen nahegelegt werden. Joé Jost hat sie bereits aufgenommen und seit September rund 20 Kilogramm abgenommen.

Montagnachmittag in der Sporthalle der Ecole de commerce et de gestion am Campus Geesseknäppchen. Ein paar Jugendliche sind am Basketballspielen. Sie dribbeln, werfen Körbe, wärmen sich auf. Dann folgt ein Hockeyspiel. Unter den Sportlern befindet sich der 16-jährige Joé Jost. Er ist mit Eifer bei der Sache, jagt dem Ball hinterher und versucht, ihn im gegnerischen Tor unterzubringen.

Wer das Spiel am Ende gewinnen wird, ist aber eigentlich Nebensache ...