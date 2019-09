Junge, tollkühne Fahrer in selber gebauten Rennmaschinen. So lässt sich das Seifenkistenrennen in Differdingen resümieren. Gleichzeitig fand im Stadtzentrum die Veranstaltung „Een Dag wei fréier“ statt.

Mit Seifenkisten die Strasse hinab

Helm auf, einmal den Blick die Rue J. F. Kennedy hinuntergleiten lassen, und dann gibt es kein Zurück mehr. Zahlreiche junge Fahrer haben am Sonntag beim mittlerweile traditionellen Differdinger Seifenkistenrennen teilgenommen. Auch wenn es vielen Teilnehmern wichtig war, möglichst schnell ans Ziel zu kommen, stand ganz klar der Spaß im Vordergrund.

Auch Bürgermeister Roberto Traversini hatte bei den Vorbereitungen eine Hand mit angepackt.

Den hatten sichtlich auch die Zuschauer. Neben dem Seifenkistenrennen, konnten sie sich auf dem Marktplatz bei der Veranstaltung „Een Dag wei fréier“ in eine frühere Epoche zurückversetzen lassen. Hier standen unter anderem alte Handwerksberufe zur Schau.







