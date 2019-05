Mit Schiffscontainern gegen Mietwucher

Der Escher Bürgermeister droht, Schiffscontainer mit Pop-Up-Stores vor Geschäften in der Alzettestraße aufzustellen, die lange leer stehen.

Eigentlich will Bürgermeister Georges Mischo Neues zur Zukunft der Alzettestraße verkünden, doch dann kommt es am Dienstagabend anders. Die Stimmung ist freundlich, aber auch irgendwie kühl. Nur ein Journalist hat den Weg zur Vorstellung der neuen Bänke und anderer Sofortmaßnahmen im Stadtkern gefunden.

Das Medieninteresse an der Revitalisierung des Stadtkerns hält sich in Grenzen. Die geplante Rede hält der Bürgermeister nicht. Was es zu berichten gibt, wird bei einem Plausch erläutert.



Instandsetzung der Alzettestraße erst 2023