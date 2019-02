Mit Plastikmännchen gegen Verkehrsrowdys

Seitdem in der Leudelinger Ortsmitte Kanalarbeiten stattfinden, hat sich der Berufsverkehr verlagert. Das missfällt einigen Anwohnern. Manche haben sogar Plastikmännchen am Straßenrand aufgestellt.

Vor einigen Häusern in der Leudelinger Rue du Cimetière stehen kleine gelbe Männchen. Sie bestehen aus Plastik und halten rote Fähnchen in der Hand. Ihre Botschaft ist klar, sie steht in schwarzen Lettern auf ihrem Unterleib geschrieben: „Slow“. Autofahrer sollen das Rasen unterlassen.



Bürgermeisterin Diane Feipel kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, wenn man sie auf die Plastikmännchen anspricht ...