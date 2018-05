Sie hatten ihr Opfer in eine Wohnung gezerrt, es auf einen Stuhl gesetzt, bedroht und ihm mit einem Teppichmesser eine Schnittwunde am Hals zugefügt. Nun drohen zwei Männern Freiheitsstrafen von zehn, respektive 13 Jahren.

Mit Messer verletzt: Lange Haftstrafen gefordert

Wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Bedrohung müssen zwei Männer mit langen Freiheitsstrafen rechnen.

(SH) - Sie hatten ihr Opfer in eine Wohnung gezerrt, es auf einen Stuhl gesetzt, bedroht und ihm anschließend mit einem Teppichmesser eine Schnittwunde am Hals zugefügt. Nun drohen zwei Männern Freiheitsstrafen von zehn, respektive 13 Jahren.



Strafexpedition unter Dealern Sie sollen einen Mann in einer Wohnung gefangen gehalten und ihm mit einem Teppichmesser eine Schnittwunde am Hals zugefügt haben. Nun drohen zwei Männern aus Esch/Alzette hohe Haftstrafen.

Zu dem Vorfall war es am Abend des 19. Januar 2016 gekommen. Die Angeklagten verdächtigten ihr Opfer, ein paar Tage zuvor in die Wohnung einer der Männer eingebrochen zu sein und dort eine größere Menge Drogen sowie eine hohe Geldsumme gestohlen zu haben. Vor Gericht hatte das Opfer erklärt, die Männer hätten ihm zu verstehen gegeben, dass sie wüssten, dass er der Dieb sei und seine Mittäter nennen solle, sonst würde er die Wohnung nicht mehr lebend verlassen. Wie genau es zur Schnittverletzung gekommen war, konnte während der Verhandlung nicht geklärt werden. Denn während das Opfer erklärte, einer der Angeklagten hätte ihn verletzt, hatte dieser entgegnet, das Opfer hätte sich die Wunde selbst zugefügt. Der zweite Beschuldigte, der Bewohner des Appartements, gab seinerseits an, nichts gesehen zu haben.

Keine Tötungsabsicht



Für die Vertreterin der Staatsanwaltschaft gibt es jedoch keine Zweifel an der Schuld der Angeklagten. Demnach seien sowohl die Körperverletzung als auch die Freiheitsberaubung und Bedrohungen gegeben. Den versuchten Totschlag könne man jedoch nicht zurückbehalten. Denn hätte es tatsächlich eine Tötungsabsicht gegeben, hätten die Männer ihrem Opfer wohl eine tiefere Schnittwunde zugefügt. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren gegen jenen Mann, der das Messer gehalten haben soll, sowie von zehn Jahren gegen den Bewohner des Appartements. Der Unterschied in der Höhe des Strafmaßes erkläre sich durch die unterschiedliche Beteiligung der beiden Männer an der Tat sowie durch deren jeweilige Vorstrafen.

Für den Bewohner kann sich die Strafe aber noch erhöhen. Er musste sich nämlich in einem zweiten Verfahren für Drogenbesitz und -verkauf sowie den Besitz eines Baseballschlägers – einer Waffe – verantworten. Hierfür riskiert er 36 Monate Haft.

Das Urteil ergeht am 20. Juni.

