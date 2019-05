Blumen in allen erdenklichen Formen und Farben, dazu rund 60 ausstellende Kunsthandwerker: Zahlreiche Besucher genießen am Sonntag den bunten Mix auf den Straßen von Bürmeringen.

Mit Maus Ketti auf dem Markt

Volker BINGENHEIMER Blumen in allen erdenklichen Formen und Farben, dazu rund 60 ausstellende Kunsthandwerker: Zahlreiche Besucher genießen am Sonntag während des 18. Blummentreff den bunten Mix auf den Straßen von Bürmeringen – und nutzen die Gelegenheit, der Maus Ketti Hallo zu sagen.

Auf dem 18. Blummentreff in Bürmeringen können sich die Besucher bei einer ganze Reihe von Gärtnerbetrieben mit Blumen für Haus und Garten eindecken. „Gut besucht waren auch in diesem Jahr wieder die Stände der Kunsthandwerker, die Schmuck, Töpferei, Gemälde und die verschiedensten Dekorationsgegenstände verkauften“, sagte Josée Feller, Sekretärin des Syndicat d'initiative, das den Blummentreff Bürmeringen zusammen mit der Gemeinde Schengen und den Dorfvereinen organisiert.

um weitere Bilder zu sehen. Maus Ketti und ihre feine Kusine Mim waren die Stars des Nachmittags. Foto: Gilles Kayser Die zwei Ganzkörperkostüme aus Plüsch hatte das Syndicat d'initiative vor zwei Jahren angeschafft. Foto: Gilles Kayser Auch Minister Lex Delles hatte den Weg nach Bürmeringen gefunden. Foto: Gilles Kayser Gemeinsam mit dem Minister hatten beide Mäuse den Blumentreff offiziell eröffnet. Foto: Gilles Kayser Das Wetter spielte mit, so dass in den Straßen von Bürmeringen viel los war. Foto: Gilles Kayser Aus den Dorfstraßen war ein einziger Markt geworden. Foto: Gilles Kayser Zu Fuß gingen die Besucher von Stand zu Stand. Foto: Gilles Kayser Blumen gab es im Überfluss. Foto: Gilles Kayser Auch Schmuck wurde angeboten. Foto: Gilles Kayser Aus dem Dorf war ein einziger Markt geworden. Foto: Gilles Kayser Das gute Wetter verhalf zur guten Laune. Foto: Gilles Kayser Viele nutzten die Gelegenheit um durch Bürmeringen zu schlendern. Foto: Gilles Kayser Die eine oder andere Pflanze wurde gekauft. Foto: Gilles Kayser An Dekoration für den Garten fehlte es auch nicht. Foto: Gilles Kayser Ein Fest ohne Crémant ist an der Mosel kein Fest. Foto: Gilles Kayser Hungrige wurden auch fündig. Foto: Gilles Kayser Doch standen die Blumen im Mittelpunkt. Foto: Gilles Kayser

Zu bewundern war außerdem eine Ausstellung mit Werken von Monique Gerson, Mariette Fiorese und Joseph Turpel im Centre Maus Ketti, die bereits am Europatag eröffnet worden war. Nach der Einweihung mit Tourismusminister Lex Delles begann das bunte Treiben auf der Straße. „Auch Kindern wird viel geboten. Sie können zum Beispiel an Malateliers teilnehmen oder eine Disco besuchen“, erklärte Josée Feller. Zudem gab es am Rande der Verkaufsstände jede Menge Animation und Live-Musik.

Lebensgroße Maus Ketti

Ein Spaß für Groß und Klein waren die lebensgroßen Figuren von Maus Ketti und ihrer feinen Kusine Mim, die durch die Straßen von Kettis Heimatdorf flanierten. Die zwei lebensgroßen Ganzkörperkostüme aus Plüsch hatte das Syndicat d'initiative vor zwei Jahren angeschafft. Vor allem Kinder sollen damit an die berühmte Geschichte von Auguste Liesch erinnert werden.