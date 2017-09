(LW) - Dass es im Parlament zu einem Schlagabtausch kommen kann, ist nichts neues. Allerdings geht dann eher die Rede von einem verbalen Schlagabtausch. Am Samstag sind aber vor dem Parlament unter anderem mehrere Abgeordnete mit farbigen Kissen aufeinander losgegangen. Doch die Sache hat einen ernsten Hintergrund.

Mit dieser Kissenschlacht soll auf die Bedeutung der Parkinson-Krankheit und die Notwendigkeit ihrer weiteren Erforschung aufmerksam gemacht werden. Die 14 Rotary Clubs des Landes unterstützen seit mehreren Jahren die Forschung in diesem Bereich und nehmen aktiv an der Organisation dieser Aktion teil.

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der „Rotary Foundation“ haben die Rotarier einen rekordverdächtigen 100-Meter-Baumkuchen zum Verkauf angeboten.



Der Erlös aus dieser Aktion kommt dem "National Centre for Excellence in Research on Parkinson´s Disease" (NCER-PD) zugute. Im NCER-PD erforschen Wissenschaftler neue Methoden zur Diagnose, Prävention und Therapie der Parkinson-Krankheit.



Organisiert wurde das Event gemeinsam von den Rotary Clubs Luxembourg, NCER-PD und dem Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) der Universität Luxemburg.