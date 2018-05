Am Mittwochabend führt der Weg der portugiesischen Gemeinschaft über die Passerelle in Richtung Kathedrale. Auch sie pilgert zu Ehren der Trösterin der Betrübten in die größte Kirche des Landes.

Mit Kerzen zur Muttergottes

Rosa CLEMENTE Die Muttergotteswahlfahrt ist für viele Luxemburger eine Herzensangelegenheit. Aber auch die ausländischen Gemeinschaften beteiligen sich traditionsgemäß an der jährlichen Oktave. So wie die Portugiesen, die an diesem Mittwochabend mit Kerzen und einer Statue zur Kathedrale pilgern.

„Portugiesen und Luxemburger haben starke Gemeinsamkeiten, mehr, als sich viele vorstellen können“, erklärt Pfarrer Sérgio Mendes, der unter anderem für die portugiesische Gemeinschaft in Luxemburg-Stadt und Sandweiler verantwortlich ist ...