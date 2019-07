Mit Hund und Katz auf Reisen

Es ist Sommer und die Ferne ruft! Wer aber Haustiere mit in den Urlaub nimmt oder diese in einer Pension lässt, muss einige Vorschriften beachten.

Sommer, Sonne, Ferien. Wenn die Urlaubszeit beginnt, wollen die meisten schnell ihre Koffer packen und raus in die Welt. Doch was passiert mit den vierbeinigen Freunden, wenn Herrchen auf Reisen geht?

Unglücklicherweise gibt es in den Sommermonaten immer wieder Fälle, in denen Hunde und Katzen ausgesetzt oder in Tierheimen abgegeben werden ...