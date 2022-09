Mit Herz und Seele Weingutsbesitzer

Beginn der Lese an der Mosel "Die Qualität der Trauben ist gut"

Einige Wochen früher als sonst haben am Donnerstagmorgen Winzer, die ihre Trauben in den vier Vinsmoselle-Kellereien abliefern, mit der Traubenlese begonnen. Wir begleiteten Winzer Norbert Schill bei der Ernte in einem Machtumer Weinberg.