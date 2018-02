(SH) - Im Mai vergangenen Jahres hatte ein 32-Jähriger einem Mann erst ein Glas auf dem Kopf zerschlagen und ihm dann mit dem kaputten Glas ins Gesicht gestochen. Am Donnerstag wurde er dafür in erster Instanz zu zwei Jahren Haft sowie zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro verurteilt. Zudem muss er dem Opfer 7.000 Euro Schadenersatz zukommen lassen.



Die Staatsanwaltschaft hatte während des Prozesses eine zwölfjährige Haftstrafe gegen Christian N. gefordert, da in ihren Augen der versuchte Totschlag gegeben war. Ein medizinischer Gutachter hatte in der Tat erklärt, dass die Schnittwunde am linken Unterkieferwinkel durchaus schlimme Folgen hätte haben können. Diese Meinung scheinen die Richter nicht geteilt zu haben.

Die Berufungsfrist beträgt 40 Tage.