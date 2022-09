Das Fahrrad als Verkehrsmittel attraktiver gestalten. Diese Mission haben ProVelo und Velo Diddeleng.

Von Dudelange und Mersch zur Arbeit

Mit Drahtesel statt Auto

Amélie SCHROEDER Das Fahrrad als Verkehrsmittel attraktiver gestalten. Diese Mission haben ProVelo und Velo Diddeleng.

Der frühe Vogel fängt den Wurm – oder fährt Fahrrad. Um 6.45 Uhr starteten am Dienstag die sportlichen Frühaufsteher in Mersch, um die 20 Kilometer bis in die Hauptstadt mit dem Fahrrad zurückzulegen. Im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche lud ProVelo auf die gemeinsame Fahrt zur Arbeit ein.

Auch in Düdelingen wurde eifrig in die Pedale getreten, um von dort aus zur Place Guillaume in Luxemburg-Stadt zu radeln. Dort sorgte Velo Diddeleng für einen reibungslosen Ablauf der Fahrt. Am Ziel angekommen, wurden die Fahrradfahrer mit frischen Croissants und Kaffee empfangen.

4 Stärkung nach 20 Kilometern Fahrradfahren. Foto: Gerry Huberty

Bildergalerie

um weitere Bilder zu sehen. Stärkung nach 20 Kilometern Fahrradfahren. Foto: Gerry Huberty Sicherheit geht vor: Gewappnet mit Helm und Warnweste erreichen die Fahrradfahrer die Hauptstadt. Foto: Gerry Huberty Bei den niedrigen Temperaturen morgens kommt der Kaffee sehr genehm. Foto: Gerry Huberty Von Mersch und Düdelingen in aller Früh in die Hauptstadt: Diese Fahrradfahrer haben es bis zum Schluss geschafft. Foto: Gerry Huberty

Luxemburg entwickelt sich stetig weiter hin zu einem fahrradfreundlichen Land, das mit ausgebauten Fahrradwegen begeistert. Warum also nicht das nächste Mal zum Fahrrad greifen, statt zum Auto.

