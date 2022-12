Durchschnittlich 118 Kilogramm Lebensmittel verschwenden die Luxemburger jährlich. Eine neue Kampagne des Landwirtschaftsministeriums soll für Aufklärung sorgen.

Lebensmittelverschwendung

Mit diesen acht Regeln vermeiden Sie Lebensmittelverschwendung

Amélie SCHROEDER Durchschnittlich 118 Kilogramm Lebensmittel verschwenden die Luxemburger jährlich. Eine neue Kampagne des Landwirtschaftsministeriums soll für Aufklärung sorgen.

75 Prozent der Lebensmittel, die in den luxemburgischen Mülltonnen landen, stammen aus privaten Haushalten. Um der Verschwendung entgegenzuwirken, besonders während der Feiertage, an denen oftmals Essen im Überfluss gekocht wird, hat das Landschaftsministerium eine Kampagne ins Leben gerufen.

Denn das ambitiöse Ziel lautet: Bis 2030 soll die Lebensmittelverschwendung in der Europäischen Union um die Hälfte reduziert werden. Momentan landet von den weltweit produzierten Lebensmitteln rund ein Drittel ungenutzt in der Tonne. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen wird weltweit Essen im Wert von 565 Milliarden Euro verschwendet, während nach Angaben der Welthungerhilfe 2021 insgesamt 828 Millionen Menschen weltweit an Unterernährung leiden.

Acht goldene Regeln

1. Gewieft durch den Supermarkt

Den Einkauf im Voraus planen erspart den Kauf von Lebensmitteln, nach denen im Einkaufsrausch gegriffen wird und die später ungenutzt in der Tonne landen. Oftmals hat man bereits eine breite Palette an Essen zu Hause, das in der hintersten Reihe der Vorratskammer vor sich hinvegetiert. Dorthin lohnt sich ein Blick vor dem Einkauf. Regionale und saisonale Produkte haben zudem einen kürzeren Transport hinter sich und sind deswegen frischer, umweltfreundlicher und gesünder.

Verschiedene Geschäfte bieten Lebensmittel, die kurz vor ihrem Ablaufdatum stehen, günstiger an. Wenn Sie auf diese Produkte zurückgreifen, tun Sie nicht nur etwas gegen Lebensmittelverschwendung, sondern entlasten auch Ihr Portemonnaie. Allerdings sollten Sie nur zuschlagen, wenn Sie die Produkte tatsächlich nutzen.



2. Hässliche Schale, guter Kern

Der Griff im Supermarkt geht schnell zu den makellosen Äpfeln, ebenmäßig gelben Bananen oder den perfekt gekrümmten Gurken. Dabei schmeckt unperfektes Obst und Gemüse mindestens genauso gut. Die braune Delle des Apfels kann herausgeschnitten werden, mit der braunen Banane lässt sich prima Bananenbrot backen und der Geschmack der zu sehr oder nicht genug gekrümmten Gurke leidet nicht.

3. Kühlkette nicht unterbrechen

Denken Sie an ihre Tiefkühltragetasche, denn frische Ware oder Tiefkühlware sollte nicht zu lange Zimmertemperaturen ausgesetzt sein. Auch auf dem Weg nach Hause sollten Sie sicherstellen, dass die Einkäufe korrekt gekühlt werden.

Zu Hause angekommen, räumen Sie die Lebensmittel am besten den verschiedenen Temperaturzonen entsprechend in den Kühlschrank sowie den Tiefkühlschrank ein. Lebensmittel mit einem zeitnahem Ablaufdatum sollten Sie gut sichtbar positionieren und zeitnah verzehren. Denn auch bei Esswaren gilt „aus den Augen, aus dem Sinn“ und erinnern werden Sie sich erst wieder, wenn es schimmelt und müffelt.

4. Lagern ist das A und O

Lebensmittel wollen richtig gelagert werden und sind manchmal komplizierter, als man denkt. Unterschieden werden die verschiedenen Arten des Lagerns in dunkel, trocken, kühl, luftdicht und einfrieren. Wussten Sie, dass sich Fisch und Fleisch eingefroren bis zu einem Jahr halten?



5. Ordnung im Kühlschrank

Der Kühlschrank ist bei vielen ein gut gekühltes schwarzes Loch, in dem Lebensmittel verschwinden und erst wieder auftauchen, wenn der Schimmel die Macht übernommen hat. Ordnung hilft, um Lebensmittel nicht verderben zu lassen.

Der Kühlschrank ist in verschiedene Temperaturzonen eingeteilt, in denen die verschiedenen Lebensmittel am besten gelagert werden sollten. Mindestens einmal im Monat sollte der Kühlschrank zudem einer kompletten Reinigung unterzogen werden, da sich dort gerne Bakterien ansammeln.

6. Haltbarkeit überprüfen

Ein überschrittenes Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet nicht, dass Sie tot umfallen, wenn Sie einen Tag später noch etwas davon essen. Zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum besteht ein wesentlicher Unterschied.

Das Verbrauchsdatum bestimmt den Zeitpunkt, ab dem leicht verderbliche Lebensmittel ein gesundheitliches Risiko darstellen. Beim Mindesthaltbarkeitsdatum lautet die Devise, schauen, riechen und probieren. Bis zu diesem Datum hat das Produkt laut Hersteller nur wenig oder gar keine Geschmacks- und Qualitätsverluste erlitten.



7. Angepasste Portionen

Der Magen ist meistens kleiner, als die Augen ihn einschätzen. Im Restaurant oder in der Kantine sollten Sie Ihrem Hunger entsprechend bestellen. Nicht, dass es heißt: „Waren d'Aan méi grouss wéi de Mo?“ Und wenn doch, gibt es meistens die Möglichkeit, sich die Reste für den kleinen Hunger zwischendurch einpacken zu lassen und das im Idealfall in der Ecobox.

8. Kreativität bei der Resteverwertung

Optimalerweise kommt es nicht zu Resten. Wenn doch, lassen sich ganz einfach aus Resten neue Gerichte zaubern. So wird aus dem matschigen Obst ein leckerer Smoothie, aus Gemüseresten eine stärkende Gemüsesuppe oder aus altem Brot Semmelbrösel oder Brotchips. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

