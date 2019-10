Nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Zug reisen am Dienstag der belgische König Philippe und die belgische Königin Mathilde zu ihrem ersten Staatsbesuch nach Luxemburg.

Mit dem Zug nach Luxemburg

Françoise HANFF Nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Zug reisen am Dienstag der belgische König Philippe und die belgische Königin Mathilde zu ihrem ersten Staatsbesuch nach Luxemburg.

Am Dienstag beginnt ein dreitägiger Staatsbesuch des belgischen Königs Philippe und der belgischen Königin Mathilde in Luxemburg. Als Fortbewegungsmittel setzt das Königspaar auf den Zug, und nicht auf das Flugzeug. Die belgische Delegation fährt am Bahnhof Bruxelles-Luxembourg fort und kommt im Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt an. Dort werden Philippe und Mathilde von Großherzog Henri empfangen. Dies erklärte am Freitagnachmittag der belgische Botschafter in Luxemburg, Jean-Louis Six.

König Philippe und Königin Mathilde seien bereits im Dezember 2013 in Luxemburg gewesen, kurz nach ihrer Thronbesteigung im Juli 2013. Dabei habe es sich um eine offizielle Visite gehandelt, bei der das Protokoll weniger streng sei, präzisierte Jean-Louis Six. Während einer königlichen Herrschaft finde lediglich ein einziger Staatsbesuch statt. Der letzte Staatsbesuch eines Königspaars aus Belgien in Luxemburg sei der von König Albert II. und Königin Paola im Jahr 1994 gewesen.

Über 200 Teilnehmer

Die belgische Delegation setze sich aus 208 Teilnehmern zusammen. Unter ihnen befinden sich Vize-Premierminister Didier Reynders und fünf Ministerpräsidenten, 20 Beamte, 64 CEOs, 19 Vertreter akademischer Institute und mehr als 30 Journalisten. Ziel des Staatsbesuchs sei es, die Enge der Beziehungen zwischen Belgien und Luxemburg zu unterstreichen.

Das umfangreiche Programm wurde in enger Kooperation geplant. Einige Höhepunkte der Visite sind ein Besuch des Centre militaire in Diekirch und des weltweit führenden Satellitenbetreibers SES in Betzdorf, ein Symposium über die Raumfahrt und ein Besuch des Natur- und Informationszentrums Biodiversum in Remerschen. Aus gesundheitlichen Gründen wird Großherzogin Maria Teresa nicht am Staatsbesuch teilnehmen.

www.belgianstatevisit.be