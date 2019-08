Mit dem "Zichelchen" durch die Hauptstadt

Der Pétrusse-Express als Stadtführer: Touristen und Einheimische entdecken mit dem Minizug die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt.

Es ist warm, das Thermometer zeigt rund 30 Grad an, die Sonne drückt. In der Altstadt tummeln sich zahlreiche Menschen. Einige spazieren an der Église St-Michel entlang in Richtung Montée de Clausen. Dort, nahe dem „Huelen Zant“, warten bereits mehrere Touristen gespannt auf die nächste Abfahrt des altbekannten, grünen Minizuges – dem Pétrusse-Express.



Seit 1987 ist das von den Einheimischen liebevoll „Zichelchen“ genannte Fahrzeug in Betrieb und fährt durch die Straßen der Hauptstadt ...