Mit dem Vël'OK von Esch nach Rom

Sébastien Cayotte fährt mit einem Mietfahrrad von seiner Heimatstadt aus nach Italien und hilft dabei kleinen, krebskranken Patienten.

Ein Ritt auf dem Drahtesel von Esch nach Rom, wieso nicht? Keine kleine, bescheidene Fahrradtour, sondern eine, die es in sich hat. Der 24-jährige Sébastien Cayotte aus Esch hat diese Reise gerade hinter sich. In 17 Tagen ist er 1 500 Kilometer mit einem 25 Kilo schweren Vël'OK vom Escher Rathausplatz bis zum Kolosseum in Rom geradelt. Im Gepäck hatte er eine gute Portion Motivation, ein hohes Maß an Selbstvertrauen und viele gute Hoffnungen für krebskranke Kinder.



Denn im Zuge seiner Aktion hat Sébastien Cayotte Spenden für die Fondatioun Kriibskrank Kanner gesammelt ...