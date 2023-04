Die MEB-Plattform des Volkswagen-Konzerns bildet bereits die Basis für zahlreiche Stromer. Mit dem Tavascan will der sportliche Seat-Ableger Cupra nun vermehrt sportliche Fahrer ansprechen.

Lokales 5 4 Min.

Neues SUV-Coupé

Mit dem Tavascan will Cupra die Leidenschaft ins E-Auto bringen

Die MEB-Plattform des Volkswagen-Konzerns bildet bereits die Basis für zahlreiche Stromer. Mit dem Tavascan will der sportliche Seat-Ableger Cupra nun vermehrt sportliche Fahrer ansprechen.

Von Marc Willière



Passender hätte Cupra den Rahmen nicht wählen können: Im Vorfeld der Formel-E-Rennen in Berlin-Tempelhof, an denen der spanische Autobauer selbst teilnahm, hat das vollelektrische SUV-Coupé Tavascan am vergangenen Wochenende seine Weltpremiere gefeiert. Was (noch) nicht auf der Rennstrecke gelang – das APT-Cupra-Team musste sich mit hinteren Rängen begnügen – will der einstige sportliche Seat-Ableger, der jetzt als eigene Marke im VW-Konzern auftritt, indes mit seinem zweiten E-Auto erreichen: Der Tavascan soll elektrisieren. Und unter Beweis stellen, dass E-Fahrzeuge leidenschaftlich und sportlich sein können.

Geht BMW mit dem iX1 auf die Elektro-Überholspur? Lange Zeit schien es, als hätten die Bayern die Elektromobilität nach einem guten Start verschlafen. Doch nun geht es Schlag auf Schlag weiter.

Mit seinem alles andere als braven Design, das nah an der auf der IAA 2019 gezeigten Studie bleibt, ist das Cupra schon mal gelungen. „Damals hatten wir die Vision, E-Mobilität neu zu denken: Mit dem Tavascan wollten wir zeigen, dass es sich nicht um ein Fahrzeug handelt, das auf Veränderungen reagiert, sondern um ein Auto, das sie schafft. Damals war es vielleicht nur ein Traum. Doch mit dem Cupra Tavascan ist unser Traum wahr geworden“, sagt CEO Wayne Griffiths bei der emotionalen Präsentation auf dem Gelände des ehemaligen Hauptstadt-Flughafens.

Cupra Tavascan Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Cupra Tavascan

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Der Tavascan ist 4,64 Meter lang, 1,86 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Foto: Sebastien Mauroy Der neue Cupra Tavascan basiert auf der Elektro-Plattform MEB des Volkswagen-Konzerns. Foto: Sebastien Mauroy Die aggressiven Front-Scheinwerfer betonen den sportlichen Charakter des Tavascan. Foto: Cupra

Ob der viertürige Elektro-Sportwagen seinen Versprechen auch auf der Straße genügt, wird sich aber erst im Sommer nächsten Jahres zeigen, wenn er auf den Markt kommt. Nach dem kompakten Cupra Born als Pendant zum VW ID.3 ist der elektrisch angetriebene Crossover Tavascan technisch mit dem VW ID.5 GTX und dem Skoda Enyaq Coupé RS iV verwandt, die sich ebenfalls der MEB-Architektur für Elektrofahrzeuge des Volkswagen-Konzerns bedienen.

Betont sportliche Proportionen

Cupra zufolge steht die Front des Tavascan für eine neue Generation von Autos mit einem entschlossenen und gleichzeitig geheimnisvollen Aussehen. Eyecatcher sind die typischen dreieckigen Scheinwerfer. Das beleuchtete Markenlogo betont den Look zusätzlich. In der Seitenansicht fallen die sportlichen Proportionen auf, wobei sich die Oberflächen muskulös und keilförmig direkt von der Haifischnase bis zur Heckklappe durchziehen. Indem die polierte schwarze A-Säule optisch die Windschutzscheibe mit den Seitenscheiben verbindet, entsteht ein Panoramaeffekt, der dem Visier eines Rennfahrerhelms gleicht. Breite und Robustheit strahlt das Heck dank der charakteristischen Formen der Rückleuchten und des Heckdiffusors sowie des durchgezogenen Leuchtenbandes mit dem ebenfalls beleuchteten Cupra-Logo in der Mitte aus.

Ein Volksstromer in der Nachfolge des Volkswagens Mit dem vollelektrischen ID.2all will VW an seine glorreiche Vergangenheit anknüpfen und die E-Mobilität für alle erschwinglich machen.

Der Tavascan ist 4,64 Meter lang, 1,86 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Er hat einen Radstand von 2,77 Meter sowie kurze Überhänge. Mit diesen Abmessungen wollen die Ingenieure „den Wunsch nach einem perfekten Fahrverhalten auf eine ausgesprochen attraktive Art und Weise mit den Anforderungen des Alltags verbinden“.

2 Cupra Tavascan Interior

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Der Innenraum des Cupra Tavascan wird dominiert von der futuristischen Mittelkonsole. Foto: Cupra Das 15 Zoll große Infotainmentdisplay gehört im Gegensatz zu manchen VW-Stromern beim Tavascan zur Serienausstattung. Foto: Cupra

Die strukturierten Außenlinien des Tavascan setzen sich in seinem Interieur fort. Herzstück ist die unkonventionelle Mittelkonsole: Indem sie den Konsolenkörper mit dem Armaturenbrett vereint, verleiht sie dem Innenraum Leichtigkeit. Standardmäßig wird der Tavascan mit Sportschalensitzen ausgestattet, die zum Teil aus recycelten Materialien bestehen. Digitalisierung wird im Mittelpunkt stehen: Das 15 Zoll große Infotainmentsystem soll in hohem Maße personalisiert werden können. Außerdem bietet der Tavascan ein HiFi-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern, das in Zusammenarbeit mit Sennheiser entwickelt wurde. Für das Cupra-Feeling sorgen daneben dekorative Elemente in der Markenfarbe Kupfer.

Über 500 Kilometer Reichweite

Topmodell der Baureihe wird der Tavascan VZ sein. Seine Konfiguration mit zwei Motoren (Heckmotor: 210 kW/286 PS; Frontmotor: 80 kW/109 PS) soll eine noch größere Dynamik ermöglichen. Wenn mehr Durchzugskraft benötigt wird, können bis zu 30 Prozent der Leistung an die Vorderräder gesendet werden. Noch beeindruckender wird dies gemäß Cupra, wenn man die Gesamtleistung des Fahrzeugs von 250 kW (340 PS) bei einem Drehmoment von 545 Nm (Heckmotor) bzw. 134 Nm (Frontmotor) betrachtet. Verschiedene Fahrmodi sollen das Fahrerlebnis zusätzlich steigern.

Teslas riskante Wette auf dem Weg zum „Full Self Driving“ Teslas Autopilot ist immer wieder in der Presse, dabei ist man mit der "Full Self Driving Beta" darüber lange hinaus. Wie weit ist Tesla also wirklich?

Das Allradantriebssystem verwendet einen permanenterregten Synchronmotor mit einer maximalen Drehzahl von über 13.000 U/min. Die Übertragung des Drehmoments erfolgt über ein Ein-Gang-Getriebe mit einem Differenzial, das die Leistungsausgabe regelt, um eine gleichmäßige Performance zu ermöglichen. Wenn die eingebaute Steuerung einen Drehmomentbedarf für die Vorderräder erkennt, wird das Antriebssystem von einem Frontmotor unterstützt. Durch die Fähigkeit, das Drehmoment zwischen allen vier Rädern zu verschieben, sollen aber nicht nur das Fahrverhalten und die Sicherheit verbessert werden, sondern auch die Beschleunigung. Der Tavascan VZ sprintet in 5,6 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h.

Performance wird auch ein Kernmerkmal der Endurance-Version sein, die von derselben Heckmotortechnologie profitiert und eine Leistung von 210 kW (286 PS) sowie 545 Nm liefert. Ihr Batteriepack mit einer Nettokapazität von 77 kWh ermöglicht eine Reichweite von bis zu 549 Kilometern gemäß dem WLTP-Testzyklus. Der allradangetriebene Tavascan VZ soll mit demselben Batteriepack bis zu 517 Kilometern schaffen.





Für Sicherheit und Komfort stehen eine Vielzahl an modernen Fahrassistenzsystemen. Die neue Version des Connected Travel Assist will die Leistung des Systems durch Daten aus der Cloud vor allem auf schlecht beschilderten Straßen verbessern. Auch ein automatischer Spurwechsel für mehr Fahrkomfort auf Autobahnen ist verfügbar. Darüber hinaus sollen Parkmanöver ferngesteuert über ein Smartphone ausgeführt werden können.

Entwickelt wurde der Tavascan wohl im spanischen Martorell, produziert werden wird er aber im neuen VW-Werk in Anhui (China). Cupra begründet diese (für viele im augenblicklichen politischen Umfeld nur schwer nachzuvollziehende) Entscheidung mit der begrenzten Produktionskapazität in Europa. Preise wurden noch nicht genannt. Mit mindestens 55.000 Euro dürfte der sportlichen Stromer aber zu Buche schlagen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.