Lauf-Event

Mit dem Luxembourg Times BusinessRun in den Feierabend

Der Luxembourg Times BusinessRun hat am Donnerstagabend wieder mehrere Tausend Läufer nach Kirchberg gezogen.

(SH) – Den Feierabend mit Kollegen ausklingen lassen - das muss nicht immer im Büro oder in einer Bar sein. Auch Sport eignet sich, um entspannt in den Feierabend zu starten. Der Luxembourg Times BusinessRun lieferte am Donnerstagabend eine ideale Gelegenheit, um dieses Vorhaben umzusetzen.

7 Foto: Guy Jallay

7 Foto: Guy Jallay



Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay





Nachdem die Corona-Pandemie die Organisatoren in den vergangenen beiden Jahren zum Umdenken gezwungen hatte, konnten sich am Donnerstag um Punkt 19 Uhr rund 3.700 Läufer aus 270 verschiedenen Unternehmen am Start bei der Coque in Kirchberg einfinden, um gemeinsam zu laufen.

5 Foto: Guy Jallay

5 Foto: Guy Jallay



Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay

Zu absolvieren war eine rund 5,5 Kilometer lange Runde. Während die ambitionierten Sportler um die ersten Plätze kämpften, stand bei anderen der Teamgeist im Vordergrund, gelaufen wurde nämlich in Dreier-Teams, wobei am Ende die Zeit aller drei Läufer addiert wurde.

7 Foto: Guy Jallay

7 Foto: Guy Jallay



Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay

Auch nach dem Zieleinlauf bot sich bei der Afterparty noch die Möglichkeit, den Abend mit den Kollegen ausklingen zu lassen.

40 Foto: Guy Jallay

40 Foto: Guy Jallay



Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay





