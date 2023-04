In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Telefonieren und Autos.

Gazettchen

Mit dem Handy vor dem Mund

David THINNES Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Telefonieren und Autos.

Handys sind eine fantastische Erfindung, mit allen möglichen technischen Errungenschaften, so etwa einer Freisprechanlage und einer Bluetooth-Verbindung, die das Telefonieren im Auto erlaubt. Ich frage mich aber regelmäßig: Warum nutzen einige Menschen diese fantastische Erfindung nicht?

Immer wieder beobachte ich Autofahrer, die während des Fahrens das Handy in der Hand halten. Warum diese Personen ihre Freisprechanlage nicht benutzen, ist mir ein Rätsel. Unabhängig davon, dass es nicht erlaubt ist, auf diese Weise zu fahren. Daneben ist es doch auch viel einfacher, wenn man sich nur auf Autofahren und Zuhören oder Reden konzentrieren muss.

Scheinbar ist das Telefonieren mit dem Handy an der Ohrmuschel nicht mehr modern.

Was mich auch immer überrascht, ist eine neue Art des Handy-Haltens – und dies nicht nur beim Autofahren. Scheinbar ist das Telefonieren mit dem Handy an der Ohrmuschel nicht mehr modern, sondern das Handy einige Zentimeter vor dem Mund zu halten - so sehe ich immer öfter Menschen in der Öffentlichkeit.

In diesem Fall muss auch der Lautsprecher eingeschaltet sein, was ich sehr merkwürdig finde, auch wenn es sich nur um ein banales Gespräch handelt. Die XXL-Version dieser Form des Telefonierens beinhaltet das Einschalten der Videofunktion. Das finde ich doch sehr übergriffig, wenn es etwa in der Tram stattfindet.

Gazettchen, die tägliche Kolumne des Luxemburger Wort In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags.

Sie haben durchaus das Recht, mich als altmodisch zu bezeichnen. Ich bin aber offen für etwaige Erklärungen zu diesem Handy-Verhalten.

Ich telefoniere selbst gerne im Auto. Manchmal warte ich die Zeit ab, um verpasste Anrufe aufzuarbeiten, bis ich im Auto sitze. Nun kann man sagen, ich würde zu viel Auto fahren. Aber wenigstens telefoniere ich über die Freisprechanlage.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.