Exklusiv für Abonnenten

Solidaritätsaktion für Kriegsgeflüchtete

Mit dem Fahrrad in den Regenbogen

von Steve REMESCH | Vor 21 Minuten

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine haben Freiwillige in Luxemburg mehr als 250 Fahrräder gesammelt, repariert und an geflüchtete Kinder verteilt.