Mit "Coup de pouce" im Wohnungsmarkt Fuß fassen

Mit intensiver Betreuung und bezahlbaren Wohnungen will der neue soziale Dienst "Coup de pouce" sozial schwachen Menschen unter die Arme greifen.

Die Wände weiß gestrichen, im Raum zahlreiche Grünpflanzen: Schlicht, aber einladend wirkt die neue Dienststelle der Vereinigung Inter-Actions in der Rue de la Paix in Schifflingen. „Coup de pouce“ heißt der Service, der seit Anfang April, ähnlich wie die Agence immobilière sociale (AIS), Wohnungen von privaten Vermietern an sozial Schwache vermittelt.

Doch das allein ist nicht alles ...