Drogenkontrollen, ein Hochstapler mit Blaulicht und etliche betrunkene Fahrer: Die Polizei war mal wieder recht beschäftigt zum Auftakt des Wochenendes. Dabei wurden auch etliche Führerscheine eingezogen.

Mit Blaulicht am Stau vorbei

(ham) - Recht schamlos war am Freitagabend ein Autofahrer, der auf der A13 mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Stau vorbei fuhr. Auf der Pannenspur. Einige aufmerksame Fahrer meldeten sich daraufhin beim Polizeinotruf. Die herbei gerufenen Beamten konnten den Wagen kurze Zeit später aufspüren. Das Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Gleiches gilt für das Blaulicht.



Gegen 21 Uhr wurde die Polizei in Esch zu einer bekannten Kneipe gerufen, wo ein Mann gerade Zeuge eines Unfalls geworden war. Eine Frau war in ihrem Wagen nämlich gegen drei abgestellte Autos geprallt, bevor sie sich aus dem Staub machte. Der Zeuge hatte sich die Kennzeichen gemerkt und die Fahrerin konnte denn auch zu Hause angetroffen werden. "Protokoll wurde errichtet", schreibt die Pressestelle der Polizei.

Gleiches gilt auch für jenen Fahrer, der bereits am Freitag in der Mittagsstunde mit seinem Wagen einen Auffahrunfall hatte, bevor er flüchtete. Die Polizei konnte den Mann ausfindig machen. Dieser konnte jedoch keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Der Betroffene wird sich dann wohl dafür vor Gericht verantworten müssen. Keinen Führerschein hatte auch ein Fahrer, der gegen 19 Uhr in Echternach von der Polizei angehalten wurde. Sein Wagen wurde vorsichtshalber beschlagnahmt.

Betrunken am Steuer



Betrunken war ein Mann, der am Freitagabend gegen 22.30 Uhr sichtlich Mühe hatte, aus einer Parklücke heraus zu fahren. Mehr noch: Da gegen ihn bereits ein Fahrverbot vorlag, konnte er auch keinen Führerschein vorzeigen. Eine gültige Versicherung hatte der Mann auch nicht abgeschlossen.



Alkohol war auch bei einem Unfall gegen Mitternacht zwischen Echternach und Osweiler im Spiel. Die Fahrerin war von der Strecke abgekommen und hatte sich in ihrem Wagen überschlagen. Ihr wurde der Führerschein entzogen. Kurz nach 1 Uhr dann wurde die Polizei aus Echternach auf einen Wagen aufmerksam, der aus Derenbach in Richtung Feitsch unterwegs war und plötzlich inmitten der Fahrbahn stehen blieb. Der Alkoholtest war positiv. Der Führerschein ist vorerst weg.

Einsichtig war hingegen jener Fahrer, der kurz vor 4 Uhr bei Fentingen einen Unfall verursacht hatte, wenn auch offensichtlich etwas spät. Zumindest gab er sofort zu, getrunken zu haben. Der Führerschein war aber weg. Gleiches gilt denn auch für Fahrer, die betrunken in Luxemburg und Esch/Alzette am Steuer erwischt wurden.

Drogenspürhunde im Einsatz



Bei einer Kontrolle am Bahnhof in Wiltz wurde am Freitagabend eine geringe Menge Drogen sicher gestellt. Die Drogenspürhunde hatten bei zwei Personen angeschlagen. Kontrolliert wurde auch ein Café in Ulflingen. Dort wurde eine weitere Person durchsucht und protokolliert.



Erfolgreich waren die Hunde auch bei einer Verkehrskontrolle in Pommerloch. Die zwei Insassen eines Wagens händigten daraufhin freiwillig Haschisch und Marihuana aus. Der Drogenschnelltest beim Fahrer verlief ebenfalls positiv.