Mit Auto in Geschäftsvitrine gefahren

Ganz dreist gingen in der Nacht auf Freitag Diebe in der Hauptstadt vor. Ersten Ermittlungen zufolge rammten sie mit ihrem Wagen kurzerhand die Geschäftsvitrine eines Computerladens in der Grand Rue. Sie konnten Handys, Notebooks und Tablet-Computer stehlen. Nach der Tat sollen sie mit einem dunklen Fahrzeug geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Guy Jallay