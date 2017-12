(DL) - Seit Dienstagabend trägt Marie-Paule Theisen aus Esch/Alzette offiziell den Titel „Docteur en psychologie“. Nachdem die Ruheständlerin ihre Dissertation unter dem Titel „Achtsamkeit als Determinante von Glück im Alter. Theoretische und empirische Analysen“ am 4. Juli im Alter von 74 Jahren erfolgreich verteidigt hatte, erhielt sie nun bei einer feierlichen Zeremonie an der Universität in Belval ihr Diplom.



Schon vor ihrem Eintritt in die Rente hatte die einstige Grundschullehrerin ein Bachelorstudium aufgenommen, im Ruhestand hängte sie noch einen Master dran; Fachrichtung Gerontologie, Alterswissenschaft. Doch Marie-Paule Theisen hat noch einen draufgesetzt – und promoviert. Das Doktorat war ihr ganz persönliches Projekt.



