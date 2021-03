Mit 25,4 Grad gilt der Mittwoch als bisher wärmster Märztag

An der AgriMeteo-Station in Küntzig wurde am Mittwoch ein Temperaturrekord für den Monat März erreicht. Es war maximale 25,4 Grad warm.

(SH) - Seit Anfang der Woche hat sich der Frühling über Luxemburg breit gemacht - und dies mit durchaus hohen Temperaturen. Am Mittwoch wurde an der AgriMeteo-Station in Küntzig 25,4 Grad Celsius registriert. So warm war es seit 1838 und dem Beginn der Wetteraufzeichnungen der Administration des Services Techniques de l’Agriculture (ASTA) im März noch nie.

Der bisherige Höchstwert für den Monat März stammte aus dem Jahr 1949. Damals wurden am 30. März in Echternach 24 Grad Celsius gemessen. Dieser Wert wurde nicht nur am Mittwoch in Küntzig übertroffen, sondern auch in Oberkorn (25,2 Grad), Remerschen (25,2 Grad) und Remich (25 Grad). Bereits im Dienstag war in Remerschen mit 24,4 Grad der ehemalige Rekordwert übertroffen worden.

In Küntzig, Oberkorn, Remerschen und Remich war aus meteorologischer Sicht der Mittwoch demnach auch der erste Sommertag. Als Sommertage zählen wettertechnisch nämlich Tage mit mehr als 25 Grad.

Beim staatlichen Wetterdienst Meteolux wird unterdessen der 29. März 1968 als bisher wärmster Märztag aufgeführt. Damals wurden an der Wetterstation am Flughafen Findel 22,2 Grad Celsius gemessen.

