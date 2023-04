Ein Raser auf der A4, ein flüchtender Motorradfahrer und Zigarettendiebe hielten die Polizei in den vergangenen Stunden auf Trab.

Aus dem Polizeibericht

Mit 211 km/h auf der Escher Autobahn gestoppt

Am Freitag führte die Polizei im Rahmen des Speedmarathon an zahlreichen Orten des Landes Geschwindigkeitskontrollen durch. Dass solche Aktionen nicht übertrieben sind, bezeugt ein Zwischenfall, der sich am späten Abend auf der A4 in Richtung Esch/Alzette zutrug: Gegen 22.30 Uhr führten Beamte eine Kontrolle in Höhe von Steinbrücken durch, als ein besonders eiliger Fahrer mit sage und schreibe 211 Stundenkilometern an ihnen vorbeirauschte. Erlaubt sind an dieser Stelle 130 km/h. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Raser in Höhe von Leudelingen aus dem Verkehr ziehen. Dass der Mann seinen Führerschein an Ortt und Stelle abgeben musste, versteht sich von selbst. Er bekam ein provisorisches Fahrverbot. Aufgrund des Protokolls wird die Spritzfahrt ein gerichtliches Nachspiel haben.

Flüchtender Motorradfahrer

Ebenfalls im Rahmen des Speedmarathon hatte die Polizei am späten Abend noch eine Kontrolle in der Industriezone Scheidhof bei Sandweiler organisiert. Gegen 23.40 Uhr wendete ein Biker vor dem Kontrollpunkt und setzte zur Flucht an.¨





Dabei fiel den Polizisten auf, dass das Nummernschild so montiert war, dass man es fast nicht erkennen konnte. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und es kam zu einer Verfolgungsfahrt, wobei der Motorradfahrer mit allen Mitteln versuchte, zu entkommen. Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h und etliche gefährliche Situationen nahm der Flüchtige in Kauf. Schließlich verlor er bei einem erneuten Wendemanöver die Kontrolle und fiel zu Boden. Dabei stieß das Polizeiauto leicht gegen das Motorrad. Der Fahrer wurde unverletzt in Gewahrsam genommen. Die genauen Beweggründe seine Flucht sind Grund von weiteren Ermittlungen. Der Mann wurde protokolliert. Das Motorrad wies diverse technische Mängel auf und wurde abgeschleppt.

Einbruch in Tankstelle - Täter geflüchtet

Gegen 2.50 Uhr am Samstagmorgen brachen in Hoscheid-Dickt drei Ganoven in eine an der Hauptstraße gelegene Tankstelle ein und entwendeten eine größere Menge Zigaretten. Sie flüchteten in ein angrenzendes Waldstück und konnten trotz einer sofort in die Wege geleiteten Fahndung nicht gefasst werden.

Biker bricht sich bei Unfall den Arm

Gegen 16.20 Uhr hatte am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer zwischen Wiltz und Kautenbach die Gewalt über sein Fahrzeug verloren und war in einer Rechtskurve gegen die Leitplanken gekracht, wo das Bike hängen blieb. Der Fahrerwurde über die Planken hinweg in einen Abhang geschleudert. Er brach sich laut Polizei den Arm und wurde am Knie verletzt. Sanitäter brachten ihn zur Behandlung ins Krankenhaus.

Angeordnete Alkoholkontrollen

291 Fahrer mussten zwischen 21 Uhr am Freitag und 2 Uhr am Samstagmorgen bei Alkoholkontrollen in Bettendorf, Tandel und Ingeldorf in ein Ethylometer pusten. In zehn Fällen wurde der zulässige Wert überschritten, bei sechs Automobilisten war der Wert so hoch, dass sie protokolliert werden mussten.

