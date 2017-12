(str) - Mehrfach setzte die vorsitzende Richterin am Donnerstag an, um die angeklagte 36-jährige Frau dazu zu bringen, die regelmäßigen Verletzungen ihrer neunjährigen Stieftochter zu erklären. Doch die Beschuldigte blieb dabei: Sie hat keine Erklärung.



Im Januar 2014 kam sie aus Madeira nach Luxemburg und heiratete den Vater des Mädchens. Die Neunjährige erzählte damals überall in der Schule, wie sehr sie sich auf die neue Mutter und ihre elfjährige Stiefschwester freue. Ihre leibliche Mutter hatte sie nämlich im Alter von drei Jahren verlassen und wollte seitdem nichts mehr von ihr wissen.

Regelmäßige Verletzungen



Doch die Freude war nur von kurzer Dauer, wie die Lehrerinnen des Mädchens schnell feststellen mussten. Das einst fröhliche Kind war plötzlich sehr verschlossen und wirkte verstört. Doch damit nicht genug: Da es immer häufiger Auffälligkeiten gab, entschieden sie sich, darüber Buch zu führen.



So agierten sie über fast ein Jahr hinweg, wie die Drittklässlerin Dutzende Male mit bemerkenswerten Verletzungen zum Unterricht erschien: blaue Flecken und Blutergüsse an Beinen, Armen, Rücken, Hals und im Gesicht, eine aufgeplatzte Lippe, ein blaues Auge – bis hin zu einer großflächigen Platzwunde am Hinterkopf, die schlussendlich dazu führte, dass der Fall nun vor Gericht verhandelt wird.



Gewaltsame Erziehungsmethoden



Das Mädchen erzählte zögerlich, wie es dazu kam: Sie mache oft etwas falsch zu Hause und werde dafür von der Stiefmutter bestraft. Der Vater dürfe es nicht erfahren, sonst liebe er sie nicht mehr. Bei ihrem Vater, dem letzten Familienteil, der ihr noch bleibe, habe sie keinen Schutz gefunden, stellte die Anklägerin im Prozess fest. Der glaube ihr einfach nicht.



Offensichtlich habe er größeres Interesse an der neuen Familie und dem Neugeborenen, das seine zweite Ehefrau 2015 zur Welt brachte, als an der Neunjährigen. Dies bringe das Kind in eine absolute Konfliktsituation. Es könne sich selbst nicht helfen. Und damit es seinem Herzenswunsch entsprechend doch eine Familie um sich habe, habe es die Gewalttaten ein Jahr lang ertragen.



Sowohl das Gutachten des Rechtsmediziners, wie auch jenes des Psychiaters seien unmissverständlich, hob die Vertreterin der Staatsanwaltschaft weiter hervor: Das Gesamtbild spreche für Kindesmisshandlung, und das Opfer sei glaubwürdig.



Anklägerin fordert 36 Monate



Die Stiefmutter habe zu alledem nicht viel zu sagen. Sie habe lediglich jede Schuld von sich gewiesen so die Anklägerin. Angesichts der Schwere der Tat, der Situation der Stiefmutter und jener des Kindes, sei eine Haftstrafe von 36 Monaten angebracht.



Da die Mutter nicht vorbestraft sei, sei eine Bewährung zwar rechtlich möglich, sie überlasse diese Frage aber der Weisheit des Gerichts. Dabei sollte aber nicht außer Acht gelassen werden, dass die Stiefmutter keinerlei Einsicht gezeigt habe.



Das Urteil ergeht am 11. Januar.