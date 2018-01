(str) - Es war eine klaffende Platzwunde am Hinterkopf, die den Stein endgültig ins Rollen gebracht hatte – sowie die Aussage des Mädchens, dass ihre Stiefmutter sie als Bestrafung für Ungehorsam mit einem Besenstiel auf den Kopf geschlagen habe.



Wegen Kindesmisshandlung wurde die 36-jährige Frau am Donnerstag in erster Instanz zu einer Haftstrafe von drei Jahren ohne Bewährung verurteilt. Dazu kommt eine Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro. Dem neunjährigen Opfer muss sie zudem Schadenersatz in Höhe von 5.000 Euro auf ein Treuhandkonto überweisen.



Lehrerinnen schlugen Alarm



Seit die Frau im Januar 2014 bei ihrem heutigen Ehemann und Vater des Opfers eingezogen war, hatten Lehrerinnen eine deutliche Wesensveränderung bei der Drittklässlerin festgestellt.



Zudem dokumentierten sie dutzende Male Verletzungen, vorrangig blaue Flecken und Blutergüsse an Beinen, Armen, Rücken, Hals und im Gesicht des Kindes, die schließlich in der klaffenden Kopfwunde gipfelten.



Die Stiefmutter konnte im Prozess keine Erklärung zu dem Geschehenen liefern. Sie beteuerte stets nur ihre Unschuld.