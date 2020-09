Missachtung der Covid-Gesetze: 14 Strafzettel ausgestellt

Auch vergangene Woche wurden nicht überall die Covid-19-Gesetze beachtet. In manchen Fällen musste die Polizei eingreifen.

(dho) - Bei durchschnittlich über 15 Kontrollen täglich wurden in der vergangenen Woche insgesamt 14 gebührenpflichtige Verwarnungen beziehungsweise Protokolle erstellt, da Personen oder Lokale die geltenden Hygienebestimmungen nicht beachtet hatten.

Covid-Kontrollen: Polizei ahndet 38 Verstöße binnen einer Woche Auch in der vergangenen Woche hat die Polizei jeden Tag rund 15 Mal Kontrollen im Kontext der Pandemie-Bekämpfung durchgeführt.

In drei Fällen wurde Bericht an die zuständigen Behörden erstellt, da entweder die Hygienebestimmungen oder die Regeln betreffend der abendlichen Öffnungszeiten von Bars oder Restaurants nicht eingehalten wurden.

In einem dieser Fälle musste die Polizei eingreifen, da eine größere Anzahl an Kunden in einem Lokal in Kirchberg am vergangenen Samstag ohne den obligatorischen Mund- und Nasenschutz auf engstem Raum tanzten und sich durch die Menschenmenge bewegten.

In der Vorwoche musste die Polizei noch wesentlich häufiger einschreiten: Zwischen dem 24. und dem 30. August wurden bei täglich rund 15 Kontrollen insgesamt 38 Verstöße geahndet.

