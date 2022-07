Der Echternacher Bürgermeister beschwert sich, es sei noch kein Geld für Hochwasserschäden angekommen. Das Innenministerium verweist auf unvollständige Dossiers.

Streit um Hochwasser-Entschädigung

Ministerin: Kritik des Bürgermeisters unberechtigt

Volker BINGENHEIMER

Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) reagiert auf die Kritik des Echternacher Bürgermeisters. Yves Wengler (CSV) hatte schleppende Verfahren bei der Unterstützung der Gemeinden zur Reparatur von Hochwasserschäden angeprangert.

„Die vom Hochwasser betroffenen Gemeinden können auf die Ministerin zählen, das Ministerium greift ihnen mit gezielten Beihilfen unter die Arme“, heißt es in einer Stellungnahme zur Kritik aus Echternach.

„Erstattung noch nicht möglich“

Yves Wengler hatte am Jahrestag der Hochwasserkatastrophe gesagt, von den 20 Millionen Euro Schäden, die der Gemeinde entstanden waren, habe das Innenministerium noch nichts erstattet. Konkret zum Fall Echternach entgegnet die Ministerin, die Gemeinde habe die Rechnungen entweder ohne „Mandat de paiement“ oder unvollständig eingereicht, sodass eine Erstattung noch nicht möglich war. „Die Bemerkungen des Bürgermeisters sind als unberechtigt zurückzuweisen“, schlussfolgert Taina Bofferding.

In der Antwort auf eine parlamentarische Frage hatte das Ministerium am 22. Juni mitgeteilt, die 32 betroffenen Gemeinden hätten Schäden in Höhe von 21 Millionen Euro gemeldet. Entschädigt wurden bis dato sieben Gemeinden mit insgesamt 1,4 Millionen Euro. Bei den übrigen Gemeinden waren die Anträge unvollständig.

