Umweltverschmutzung

886 Umweltdelikte in Luxemburg seit 2018

Wer seinen Abfall illegal in der Natur oder auf urbanen Flächen entsorgt, den erwarten unter Umständen hohe Geld- oder sogar Haftstrafen.

(MS) - Nach Angaben der Regierung wurden im Zeitraum von 2018 bis 2022 886 Umweltdelikte in Luxemburg registriert. Das sind ungefähr drei Fälle pro Woche. Bei den Zahlen handelt es sich um Delikte, die in verschiedenen Regionen begangen und polizeilich erfasst beziehungsweise gerichtlich geahndet wurden. Zwischen 2021 und 2022 stiegen die Zahlen stark an, wie aus einer gemeinsamen parlamentarischen Antwort der Minister Henri Kox (Innere Sicherheit), Sam Tanson (Justiz) und Joëlle Welfring (Umwelt, alle Déi Gréng) an die DP-Abgeordneten Claude Lamberty und André Bauler hervorgeht.

Alle Umweltdelikte stellen im Wesentlichen Verstöße gegen die Artikel 42 und 47 des Gesetzes vom 21. März 2012 über die Abfallbewirtschaftung dar. Diese Bestimmungen bestrafen das Zurücklassen, die Ableitung oder die Bewirtschaftung von Abfällen. Die Strafen für dieses Vergehen variieren je nach Art des Abfalls und reichen von 25 bis 100.000 Euro. Auch Haftstrafen von acht Tagen bis drei Monaten können Umweltsündern drohen.

Rückblickend auf die vergangenen fünf Jahre verteilt ist festzustellen, dass im Jahr 2018 insgesamt 144 Verstöße verzeichnet wurden, gefolgt von einem leichten Rückgang im Jahr 2019 von 136 Fällen. In diesen beiden Jahren ist die Region Südwest jene Region im Land mit den meisten Umweltverstößen. Für 2020 erhöhen sich die Umweltvergehen mit 226 Fällen erheblich im Vergleich zu 2019. Im Folgejahr dann wieder ein starker Fall mit 134 Fällen. Außerdem verzeichnet ab dem Jahr 2020 die Nordregion die höchste Zahl an Umweltvergehen im Land. Seinen bisherigen Höhepunkt erlebt die Zahl im Jahr 2022. Hier belaufen sich die registrierten Umweltsünden im Großherzogtum auf insgesamt 246 Fälle.

Was die polizeiliche Aufklärungsquote betrifft, so schwankt diese je nach Jahr erheblich und variiert seit dem Zeitraum von 2018 bis 2022 bei 47,9 bis 62,4 Prozent.

