Luxemburgs Pandemie-Zahlen

Minimaler Anstieg der Corona-Infektionen verzeichnet

Fünf Menschen verloren im Zusammenhang mit Covid-19 innerhalb einer Woche ihr Leben. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen beträgt 60 Jahre.

(MS) – In der Woche vom 12. bis 18. Dezember stieg die Zahl der Personen, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, auf 1.464 Fälle. In der Vorwoche waren es 1.440 Fälle. Zu dieser Zahl kamen 1.110 Reinfektionen hinzu, was 43,1 Prozent aller positiv getesteten Personen entspricht. Ein Anstieg im Vergleich zu 980 (40.5 Prozent) in der Vorwoche. Die Zahl der PCR-Tests, die in der Woche vom 12. bis 18. Dezember durchgeführt wurden, stieg von 8.595 auf 9.098.

42 Personen meldeten für die Berichtswoche einen positiven Antigen-Schnelltest (ART), wodurch sich die Zahl der positiven Ergebnisse nach einem ART auf insgesamt 3.855 erhöhte. Bis zum 18. Dezember stieg die Zahl der aktiven Infektionen auf 3.445 (von 3.217 am 11. Dezember) und die Zahl der geheilten Personen auf 306.097 (von 304.866). Das Durchschnittsalter der Personen, die positiv auf COVID-19 diagnostiziert wurden, betrug 46,8 Jahre.

In der Woche vom 12. bis 18. Dezember sind fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 zu verzeichnen. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen betrug 79 Jahre. In den Krankenhäusern erfolgten 39 Neuaufnahmen von bestätigten COVID-19-positiven Patienten auf der Normalstation, verglichen mit 26 in der Vorwoche. Auf der Intensivstation waren drei Betten belegt. Das Durchschnittsalter der hospitalisierten Patienten betrug 60 Jahre.

Die Gesamtzahl der in Luxemburg seit Beginn der Pandemie Verstorbenen, die im Zusammenhang mit einer COVID-19 Infektion steht, beträgt 1.177 Personen.





