Minette in Bewegung Foto: Anouk Antony

Univiertel war gestern. Für viele ist Belval heute das Autoviertel. Schuld an dieser Entwicklung seien Fehlplanungen. Am Reißbrett habe man Fußgänger und Radfahrer einfach vergessen. Das sagten am Dienstagabend Bürger und: Minister Bausch stimmte ihnen zu.