2022 ins Leben gerufen, erfreut der Trail nunmehr Freunde der Minetteregion. In Esch/Alzette entstand zudem eine weitere Unterkunft.

Lokales 3 Min.

90 Kilometer Wanderweg

Minett Trail offiziell in Betrieb

Raymond SCHMIT 2022 ins Leben gerufen, erfreut der Trail nunmehr Freunde der Minetteregion. In Esch/Alzette entstand zudem eine weitere Unterkunft.

Einst war sie die graue Maus. Heute bietet die Südregion Luxemburgs viele Anziehungspunkte. Entdecken kann an diese einzigartige Landschaft auf dem Minett Trail, der 2022 anlässlich des Kulturjahrs 2022 in Esch/Alzette und der Südregion entstand, an sich aber von dem kulturellen Großereignis losgekoppelt ist. Verantwortlich für das Wanderparadies ist das regionale Tourismusbüro Süden.

Wenn elf Kabaisecher zu einem Tourismus-Spot werden Auf Wunsch der Gemeinden entlang des Minett Trails sollen alle Schlafherbergen einem einzigen Mietvertrag unterliegen.

Offiziell in Betrieb genommen wurde der Wanderweg am Samstag im Rahmen des Tages in der Natur im Ellergrund in Esch. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die Escher Unterkunft für Wanderer vorgestellt. Die futuristische und mobile Konstruktion hört auf den Namen „Pump it up“ und bietet sich an als Übernachtungsmöglichkeit für sechs Menschen.

90 Kilometer

Dass man einst einen Bogen um den Süden Luxemburgs machte, ist verständlich, denn in dem Landesteil gab die Schwerindustrie mit all ihren negativen Auswirkungen auf Ortschaften und Landschaft während 100 Jahren den Ton an. Das hat sich geändert, seit in den ehemaligen Tagebaugebieten in den 1970er-Jahren Ruhe eingekehrt ist. Dort hat sich die Natur ihre Rechte zurückerobert und Lebensräume für eine einmalige Flora und Fauna geschaffen.

Die Hüterin des Minett-Trails Nora Peters kennt den 90 Kilometer langen Wanderweg im Süden Luxemburgs wie ihre Westentasche. Ein Spaziergang.

Diese Schönheiten können Menschen auf dem 90 Kilometer langen Wanderweg Minett Trail entdecken, dessen Verwirklichung drei Jahre in Anspruch nahm. Ausgangspunkt ist Küntzig im Südwesten Luxemburgs. Der Wanderweg spaltet sich in Esch. Er endet in Düdelingen oder Bettemburg. Der Weg ist aufgeteilt in Strecken von jeweils zehn Kilometern, muss allerdings nicht in Etappen bewältigt werden.

Die Konstruktion in Esch mit dem aufblasbaren oberen Teil mutet futuristisch an. Foto: Raymond Schmit

Der Wanderweg richtet sich nur an Fußgänger. Radfahrer sind eher unerwünscht. Das erklärt sich durch die Tatsache, dass die Strecke durch acht Naturschutzgebiete führt, in denen Zweiräder verboten sind. Ein Teil des Weges ist barrierefrei. Das trifft allerdings nicht auf die ganze Strecke zu. Vierbeinige Freunde sind beim Wandern willkommen. Allerdings sollten Hunde an der Leine geführt werden.

Elf Unterkünfte

Eine Besonderheit an der 90 Kilometer langen Wanderstrecke sind die elf Übernachtungsmöglichkeiten. Bei ihrer Verwirklichung ließ man der Fantasie der verschiedenen Südgemeinden freien Lauf, was sicher der Originalität zugutekam. So entschied man sich in Düdelingen für den Floater, eine schwimmende Konstruktion auf einem ehemaligen Kühlweiher des Hüttenwerks, in Bettemburg für den Turm am Eingang des Märchenparks, in Fond-de-Gras für einen Eisenbahnwagen und in Rümelingen für ein früheres Gebäude der Grubenverwaltung.

Bald können alle Minett-Trail-Kabaisecher gebucht werden Die Fertigstellung der originellen Herbergen zieht sich weiter hin. In den kommenden Tagen sollen aber zwei weitere Unterkünfte buchbar sein.

In Esch hört die Unterkunft, die im Gegensatz zu anderen mobil ist und Platz für sechs Personen bietet, auf den Namen „Pump it up“. Die futuristisch anmutende Konstruktion, die im Ellergrund steht, begreift im unteren Teil eine Küche, das Bad, einen Aufenthaltsraum und ein Esszimmer. Über eine Treppe erreicht man den oberen, aufblasbaren Teil. Er umfasst zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten und ein Zimmer mit zwei Einzelbetten. Die Unterkunft entstand nach Plänen der Architektenbüros 2001 + NJOY.

Nicht immer einfach ...

Dass versucht wird, die Südregion touristisch zu erschließen, fand anlässlich der offiziellen Einweihungsfeier allgemeine Zustimmung. Es sei allerdings nicht immer einfach gewesen, alle Ideen unter einen Hut zu bringen, räumte Tourismusminister Lex Delles ein, der daran erinnerte, dass seit 2018 an dem Projekt Minett Trail gearbeitet wurde. Dem Süden und besonders der Stadt Esch bescheinigte der Regierungsvertreter, große Anstrengungen im Bereich des Tourismus unternommen zu haben.

Die Bergemer Kabaisecher können Schlafgäste empfangen Die Kabaisecher entlang des Minett-Trail nehmen Form an. Auch in Bergem bietet sich Wanderern nun eine Übernachtungsmöglichkeit.

Für den Präsidenten des Tourismusbüros Süden, Henri Haine, müssen Tourismus und Naturschutz Hand in Hand gehen. Die Verleihung des Biosphären-Labels an die Südregion durch die UNESCO bezeichnete er als große Chance. Positive Impulse erwartet sich Haine durch die geplante 150 Kilometer lange Minett Cycling Tour und grenzüberschreitende Projekte.

Der Escher Bürgermeister Georges Mischo ging seinerseits auf die wachsende Beliebtheit des Naturschutzgebiets Ellergrund ein. Seinen Aussagen zufolge wurden dort im vergangenen Jahr 32 000 Besucher gezählt. In den ersten Monaten dieses Jahres waren es bereits 10 00 Wanderer, Radfahrer und Schulkinder.

Wer in dem Naturschutzgebiet übernachten möchte, muss sich noch etwas gedulden. Die ersten Gäste werden ab dem 1. Juni aufgenommen.



Gruppenbild mit Minister. Lex Delles (rechts) vertrat die Regierung bei der Einweihungsfeier. Foto: Raymond Schmit





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.