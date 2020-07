Minett-Trail: Architektur im Einklang mit der Natur

Auf einem Trail mitsamt elf modernen Herbergen lernen Wanderer die Schätze der Südregion kennen.

Ob in einem Turm, auf dem Wasser, unter der Erde oder in einer Glaskugel – Übernachten können Abenteuerlustige im Süden des Landes bald in ausgefallenen Wanderherbergen an ungewöhnlichen Orten. Seit Monaten wird in den elf ProSud-Gemeinden an der Schaffung des Minett-Trail gefeilt – einem Wanderpfad mit elf architektonisch gestalteten Unterkünften. Das Vorhaben ist eines der Vorzeigeprojekte für Esch 2022 und soll die Vorzüge des Minett wieder auf den Plan bringen.

Beim Projekt „Minett-Trail“ handelt es sich um eine Zusammenarbeit des Gemeindesyndikats ProSud, des Architekten- und Ingenieurverbands (OAI) sowie dem ORT Sud ...