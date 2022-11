In einem Linienbus in Ettelbrück kam es am Montag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Gewaltvorfall in Ettelbrück

Minderjährige in Linienbus attackiert - Mann festgenommen

(jt) – In Ettelbrück ist es am Montag gegen 16 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Linienbus gekommen. Laut Polizei waren mehrere Personen daran beteiligt. Zwei Minderjährige erlitten Schnittverletzungen und mussten nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht.

Der mutmaßliche Täter konnte wenig später von einer Polizeistreife gestellt werden, nachdem der Busfahrer zuvor den Notruf gewählt hatte. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Tatverdächtigen an und beauftragte die Kriminalpolizei mit einer Untersuchung.

Der Tatverdächtige wird am Dienstagnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.



