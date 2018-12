Minderjährige geschlagen und bedroht: Fünf Jahre Haft

Weil er ein 15-jähriges Mädchen geschlagen, bedroht und in seiner Wohnung in Arlon festgehalten hatte, wurde ein Mann zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt.

(SH) - Stundenlang hatte ein Mann ein 15-jähriges Mädchen im Juli 2016 in seiner Wohnung festgehalten, in seiner Präsenz Drogen konsumiert und sein Opfer mehrmals geschlagen und bedroht. Nun wurde Laurent M. in erster Instanz zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Seinem Opfer muss er Schadenersatz in Höhe von 5.000 Euro zukommen lassen, den Eltern des Mädchens jeweils den symbolischen Euro. Hinzu kommen Verfahrenskosten und -entschädigungen in Höhe von fast 5.000 Euro.



Wie oft das Mädchen in der Wohnung in Arlon geschlagen wurde, konnte sie der Polizei nicht sagen ...